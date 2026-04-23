Dosarelor pozelor trucate la alegerile prezidențiale, deși a fost preluat de DIICOT și a avansat semnificativ, pare să se îndrepte către un punct mort, a acuzat fostul candidat la președinție Victor Ponta în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache.

Fostul premier a comentat ironic despre părțile implicate în mușamalizarea scandalului, deși s-a scurs aproape un an de la scrutinul prezidențial.

Oamenii din jurul scandalului, „pe inele de protecție”

Victor Ponta: SPP-ul este inelul 2 de protecție. Inelul 1 de protecție sunt useriștii din guvern. Și bănuiesc că inelul 0 este doamna Ioana Ene Dogioiu, la care lucrează unul dintre cei doi care au făcut pozele alea de campanie. Una este șefa de cabinet a lui Miruță, celălalt este consilierul…

Ionuț Cristache: Răduca și celălalt e Popescu.

Ponta: Ălălalt este la doamna Dogioiu la cabinet.

Cristache: Da. Păi să-i ia DIIICOT.

Ponta: Dar au făcut ceva bun, au prostit lumea cu poze false. Săracul DICOT a zis, bă, noi i-am prins, dar acum ce să facem? Cum să-i luăm dacă una e șefă la ministerul Apărării și celălalt e la guvern? Cred că s-au prins și oamenii de la DICOT. Înseamnă că le-a dat cineva voie să facă chestia asta.

„ Sper că face Recorder un film ”

Cristache: Apropo, cu dosarul ăsta se va întâmpla ceva? Nutriți vreo speranță?

Ponta: Da, sigur. Dosarele X. O să fie un film pe Netflix peste 10 ani. Bine, aș fi zis că sper că face Recorder un film despre asta, dar cred că încă n-au primit faxul să facă un film și despre asta.

Cristache: Să găsească niște valize pe câmp.

Ponta: Valizele le găseau pe câmp, dar pe ăștia doi care au făcut… Îți dai seama, de râsul lumii! În ziua de azi, când totul se face cu AI, cu laptop-ul, ăia au angajat niște artiști care se semene cu mine și cu Nicușor și cu Coldea. Tu-ți dai seama ce inteligență… Nu, inteligență artificială și prostie naturală combinate.

