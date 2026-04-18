Purtătorul de cuvânt al Guvernului Bolojan, Ioana Ene Dogioiu, nu pare să vadă nicio diferenţă între cub şi pătrat. Context în care nu realizează nici diferenţa dintre centimetri cubi şi centimetri pătraţi.

După cum se știe, prima unitate măsoară volumul sau capacitatea corpurilor, iar centimetri pătraţi măsoară o suprafaţă.

„Un autoturism cu capacitate cilindrică de 1.600 de centimetri pătraţi”

În ultima conferinţă de presă de la Guvern, de joi, Ioana Dogioiu a tras adânc aer în piept, a expirat puternic de câteva ori şi a dat citire modului în care a calculat guvernul suma minimă de plată restantă pentru publicarea „listei rușinii” cu datoriile contribuabilor.

„Valoarea minimă a obligațiilor fiscale restante pentru publicare se stabilește la nivelul 1.200 de lei în cazul persoanelor fizice și 5.000 de lei în cazul debitorilor persoane juridice.

De ce 1.200 de lei mă veți întreba probabil. A fost luată valoarea standard pentru o suprafață utilă de 50 de metri pătrați, o valoare impozabilă de 677 de lei metri pătrați (sic!), un apartament într-o zonă mai mărginașă a Capitalei și un autoturism cu capacitate cilindrică de 1.600 de centimetri pătraţi (sic!)”, a spus Ioana Dogioiu, cu uşurare în glas că a scăpat de atâtea cifre şi unităţi de măsură.

Despre ce vorbea purtătorul de cuvânt al Guvernului, de fapt

Guvernul a decis joi că pe listele debitorilor vor fi incluse persoane fizice cu datorii de peste 1.200 de lei, iar în cazul firmelor, cele cu datorii peste 5.000 de lei. Aceste liste vor fi publicate de direcțiile locale de taxe și impozite ale primăriilor.

În faza de proiect, Hotărârea de Guvern adoptată joi prevedea la persoane fizice un prag de 3.000 de lei pentru includerea pe listă, prag care a fost redus la 1.200 de lei. Lista va fi publicată trimestrial, iar cei care își achit datoriile ulterior publicării vor fi șterși de pe listă în 15 zile.

RECOMANDAREA AUTORULUI: