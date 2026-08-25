Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret oficial prin care statul poate prelua controlul temporar asupra companiilor care dețin infrastructură critică, dacă proprietarii acestora nu sunt în stare să asigure o protecție eficientă împotriva atacurilor cu drone ucrainene sau întârzie repararea avariilor. Acest decret semnat marți de președintele rus poate viza activele companiilor din sectoare precum energia, industria, telecomunicațiile, transportul și logistica.

Este vorba nu doar despre proprietăți, ci și despre active financiare și drepturi corporative. În mod legal, administrarea acestor active ar trebui să fie asigurată de Rosimușcestvo (Agenția Federală de Proprietate), însă Kremlinul poate numi și un alt administrator.

Dacă o fabrică sau un depozit este lovit, iar conducerea nu reface rapid instalațiile distruse, managementul privat este înlăturat imediat. Prin urmare, statul va prelua controlul bunurilor mobile și imobile, acțiunile companiei și toate drepturile de proprietate ale companiei.

Ceea ce nu prevede decretul semnat de Putin este termenul limită pentru returnarea activelor către proprietarii inițiali. Este posibil ca noile reguli să afecteze, printre altele, cele mai mari platforme de vânzare online din Rusia, printre care Wildberries și Ozon, ale căror centre logistice au fost afectate grav de bombardamentele cu drone ale Ucrainei. De asemenea, sunt vizate rafinării de petrol și depozite de carburant, porturi sau companii din domeniul transporturilor.

Potrivit Bloomberg, începând cu anul 2022, autoritățile ruse au reușit, în peste o sută de cazuri, să preia controlul activelor și să le plaseze sub controlul statului.

Anterior, Kremlinul a cerut explicit marilor companii să își cumpere propriile sisteme de apărare antiaeriană și echipamente de bruiaj electronic. Firmele rusești sunt forțate să aloce bugete uriașe pentru securitate privată, altfel riscă să-și piardă afacerea.

Măsura impusă de Moscova vine pe fondul creșterii presiunii economice și al frustrării publice resimțite în Rusia, după luni de escaladare a atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și a centrelor de comerț electronic, care au provocat perturbări la nivel național.

Viceprim-ministrul Denis Manturov a declarat într-un comunicat că decretul nu implică naționalizarea companiilor sau o schimbare de proprietate – ci doar „implicarea statului în gestionarea unei întreprinderi pentru a rezolva probleme specifice de securitate”.

Analistul politic rus Abbas Gallyamov a declarat că măsura ar putea fi o măsură „tactică” menită să oblige proprietarii rafinăriilor de petrol avariate în mod repetat să efectueze reparații.

„Având în vedere faptul că aceeași rafinărie a fost deja lovită de trei până la cinci ori, este sigur să presupunem că proprietarii sunt acum reticenți să investească în restaurarea a ceea ce a fost distrus”, a spus el în aplicația de mesagerie Telegram.

Compania Wildberries și miile de vânzători care lucrează cu aceasta au fost puternic afectați de atacurile repetate din Ucraina asupra depozitelor. Ministerul Finanțelor a propus luni prelungirea termenelor-limită pentru plata impozitelor și a asigurărilor pentru a oferi Wildberries și vânzătorilor săi un respiro financiar.