Prețul mediu al motorinei standard a ajuns la aproximativ 10,23 lei pe litru. După reducerea accizei cu 20%, aplicată la 16 august 2026, prețurile au scăzut cu circa 68 de bani pe litru. Ulterior, motorina s-a scumpit din nou cu aproximativ 13-15 bani pe litru, potrivit Consiliului Concurenței.

După reducerea cu 20% a accizei, aplicată la 16 august, prețul mediu al motorinei standard a coborât de la aproximativ 10,74 lei la 10,10 lei pe litru. Potrivit Consiliului Concurenței, scăderea a fost înregistrată imediat după aplicarea măsurii. A existat și o excepție, și anume o companie care a aplicat o reducere cu 53 de bani pe litru. Compania se află sub supravegherea statului. Ulterior, prețul motorinei a crescut cu aproximativ 13-15 bani pe litru. Astfel, prețul mediu a ajuns la circa 10,23 lei pe litru.

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„Monitorizăm permanent piața carburanților, mai ales într-o perioadă în care prețurile sunt ridicate și există o preocupare firească din partea consumatorilor. Datele analizate până în prezent arată că principalii operatori de pe piață au respectat prevederile privind plafonarea adaosului comercial. Analiza este în desfășurare și o vom finaliza în perioada următoare”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, susține că prețul motorinei este influențat nu doar de cotația petrolului. Contează și prețurile produselor rafinate, deficitul de motorină și problemele de aprovizionare.

„În prezent, motorina este cu aproximativ 50-53 de bani/litru mai ieftină decât înainte de reducerea accizei, ceea ce înseamnă că măsura are efect și prețul plătit de consumator este mai mic. Prețul motorinei este influențat nu doar de cotația țițeiului, ci și de evoluția cotațiilor produselor rafinate, de deficitul de motorină și de problemele de aprovizionare. Cotațiile internaționale ale motorinei se mențin la niveluri ridicate, iar presiunile asupra prețurilor provin în principal din zona rafinării”, a spus președintele Consiliului Concurenței.

Cum au evoluat prețurile carburanților din România

Prețurile carburanților din România au evoluat similar celor de pe piețele europene, potrivit Consiliului Concurenței. Pe 17 august, motorina cu taxe costa în România 2,030 euro/litru, aproape de media UE de 2,033 euro/litru. Între 10 și 17 august, prețul a crescut cu circa 1%. Fără taxe, motorina era cu aproximativ 6% mai ieftină decât media europeană. Era cotată la 1,142 euro/litru față de 1,210 euro/litru.

Benzina era mai ieftină în România decât media europeană. Prețul cu taxe era cu circa 6% mai mic, iar cel fără taxe cu circa 8%. Pe 24 august, benzina standard costa în medie aproximativ 9,55 lei pe litru în România.

Consiliul Concurenței arată că, după schimbarea metodologiei de plafonare a adaosului comercial, prețurile carburanților din România au scăzut mai puțin decât media europeană. În perioada aprilie-iunie, când era aplicată vechea metodologie, prețurile cu taxe erau cu până la 10% sub media UE, iar cele fără taxe cu până la 20% mai mici.

Ce arată analiza preliminară a Consiliului Concurenței despre principalii operatori de carburanți

Consiliul Concurenței a analizat datele transmise de ANAF de către operatorii din piața carburanților. În total, au fost identificați 824 de operatori, iar 536 au raportat date atât pentru 2025, cât și pentru perioada analizată din 2026.

Principalii operatori de carburanți au respectat plafonarea adaosului comercial în perioada aprilie-iunie 2026, potrivit unei analize preliminare a Consiliului Concurenței. Marjele practicate nu au depășit media înregistrată în 2025. Analiza este încă în desfășurare și urmează să fie finalizată în perioada următoare.

Datele Consiliului Concurenței nu indică marje mai mari în aprilie-iunie 2026 față de 2025 pentru OMV Petrom, Rompetrol, MOL România și Socar România. Pentru Petrotel-Lukoil, Lukoil România și Nis Petrol/Gazprom sunt necesare verificări suplimentare. Unele date transmise sunt incomplete sau prezintă neconcordanțe.

„În urma analizei preliminare au fost identificate 65 de situații în care valorile raportate pentru anul 2026 apar ca fiind mai mari decât nivelul de referință aferent anului 2025, pentru cel puțin unul dintre produsele sau canalele de comercializare analizate. Aceste situații urmează să fie verificate individual și nu reprezintă, în această etapă, constatări finale privind nerespectarea plafonării adaosului comercial”, se mai spune în comunicat.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ