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Incendii puternice în Bihor. Peste 70 de pompieri s-au luptat cu flăcările în ultimele 24 de ore

incendiu, sursa: eBihoreanul
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Peste 70 de pompieri s-au luptat cu flăcările în după amiaza aceasta la Bihor. Trei incendii au izbucnit în zonele Valea lui Mihai, Șauaieu și Corbești. Focul a afectat aproape 35 de hectare de teren. Incendiul din localitatea Corbești a distrus patru construcții.

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„În total, sunt afectate de incendii aproximativ 35 de hectare de teren, cea mai mare suprafață fiind în zona Corbești. Intervenția pompierilor este îngreunată de accesul dificil în teren și de vântul puternic, care favorizează propagarea flăcărilor”, a declarat marți după-amiază ISU Crișana, conform Bihoreanul.

O femeie a părăsit singură casa în timpul incendiului

Incendiu pădure, Sursa: E Bihoreanul

Incendiu pădure, Sursa: E BIHOREANUL

Incendiul izbucnit în localitatea Corbești, comuna Ceica, s-a extins la patru construcții: o locuință și trei anexe gospodărești, toate neocupate. O femeie în vârstă care se afla în casă a reușit să iasă singură din imobil. Potrivit ISU Crișana, nu au fost raportate victime.

Pentru a face față situației, pompierii au suplimentat forțele și mijloacele mobilizate la fața locului. A fost activată grupa operativă, iar la intervenție au fost chemați și pompieri aflați în timpul liber sau proveniți din alte subunități.

Peste 70 de pompieri s-au mobilizat pentru oprirea incendiilor

La intervenție au fost mobilizați peste 70 de pompieri din mai multe subunități ale ISU Crișana, printre care Detașamentele 1 și 2 Oradea, Detașamentul Marghita, Stația Valea lui Mihai și Garda de Intervenție 1 Mai. Echipajele beneficiază și de sprijinul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Ceica, precum și al voluntarilor ISU Bihor.

„Pompierii continuau să acționeze marți după-amiază ca să împiedice extinderea flăcărilor către alte gospodării și pentru a stinge focarele existente. Intervenția a fost îngreunată de condițiile terenului și devântul puternic, iar numărul echipajelor este ajustat în funcție de evoluția incendiului”, se arată în comunicatul ISU Crișana.

Peste 100 de pomi fructiferi și 60 de stupi distruși de foc în localitatea Belejeni

În localitatea Belejeni, pompierii s-au confruntat cu un incendiu de vegetație uscată care s-a răspândit pe o suprafață de aproximativ trei hectare. Focul a cuprins și o livadă, a provocat pagube la circa 100 de pomi fructiferi și a distrus aproximativ 60 de stupi. Pentru stingerea incendiului au intervenit echipaje ale Secției de Pompieri Beiuș, sprijinite de membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Drăgănești.

Intervenția pompierilor a împiedicat propagarea incendiului către alte obiective din apropiere. Astfel, au fost salvate o cabană, aproximativ 60 de stupi și un sistem fotovoltaic alcătuit din opt panouri. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a izbucnirii focului a fost utilizarea unui dispozitiv pentru afumarea stupilor, care ar fi generat scântei mecanice ce au aprins vegetația uscată.

În ultimele 24 de ore, pompierii militari bihoreni au intervenit pentru stingerea a 14 incendii de vegetație, izbucnite în mai multe localități din județul Bihor.

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