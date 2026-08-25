Șeful Nuclearelectrica demisionează surprinzător, în plină criză energetică și cu ambele reactoare nucleare de la Cernavodă oprite

Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, în funcţie din 2017, și-a anunțat demisia marți seara. Acesta era preşedintele Consiliului de Administraţie în Compania Naţională a Uraniului SA, Bucureşti şi Consilier de Stat în Aparatul de Lucru al Prim-ministrului în Guvernul României.

Șeful Nuclearelectrica demisionează surprinzător, în plină criză energetică și cu ambele reactoare nucleare oprite

Ghiță fusese numit în funcţie începând cu data de 02.09.2017, având în vedere că prelungirea mandatului de 4 ani cu încă un mandat provizoriu de 4 luni a actualului director general, Daniela Lulache, a expirat la data de 01.09.2017.

În data de 21.08.2017, Comitetul de Nominalizare şi Remunenare l-a propus pe Cosmin Ghiţă pentru funcţie de director general al SNN.

Ambele reactoare ale centralei CNE Cernavodă oprite

„În prezent, ambele reactoare ale centralei CNE Cernavodă sunt în stare sigură oprită, cu menținerea acestora în parametri de siguranță, fără niciun risc operațional sau de securitate nucleară asociat. În funcție de evoluția prognozelor pentru perioada următoare, Nuclearelectrica va comunica, transparent și responsabil, având la bază date tehnice certe, cu respectarea prevederilor unei companii listate, deciziile operaționale privind reconectarea la Sistemul Energetic Național”, a transmis compania, într-un mesaj publicat pe contul de Facebook.

România este în stare de alertă energetică, din 1 august, după oprirea primului reactor de la Cernavodă (700 MW), din cauza debitelor foarte scăzute ale Dunării, care au dus și la înjumătățirea producției celor două hidrocentrale de pe fluviu de la intrarea în țară, cu o cotă de 10-15% din totalul generat la nivel multianual. Centrala de la Cernavodă asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ 20% din producția națională de energie.