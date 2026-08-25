Guvernul României a reacționat după ce directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, în funcţie din 2017, și-a anunțat demisia marți seara. Prin intermediul unui scurt mesaj. Executivul a transmis că Guvernul a anunțat că acesta va părăsi funcția după perioada de preaviz, care este de 90 de zile, cu posibilitatea ca acest termen să fie redus prin acordul părților.

Cum a reacționat Guvernul României după demisia șefului Nuclearelectrica

Totodată, Guvernul a anunțat că postul va fi ocupat ulterior de o altă persoană, în urma unei selecții.

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”Demisia este un act unilateral de voință. După o perioadă de preaviz de 90 de zile, conform contractului, dar care poate fi scurtată cu acordul părților, va urma o selecție pentru un nou titular”, a transmis Guvernul. Șeful Nuclearelectrica demisionează surprinzător, în plină criză energetică și cu ambele reactoare nucleare de la Cernavodă oprite Demisia lui Cosmin Ghiță vine într-un moment în care România este în stare de alertă energetică, din 1 august, după oprirea primului reactor de la Cernavodă (700 MW), din cauza debitelor foarte scăzute ale Dunării, care au dus și la înjumătățirea producției celor două hidrocentrale de pe fluviu de la intrarea în țară, cu o cotă de 10-15% din totalul generat la nivel multianual. Centrala de la Cernavodă asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ 20% din producția națională de energie. Prima unitate de la Cernavodă a fost închisă pe 28 iulie, iar a doua, pe 13 august, după ce Dunărea a ajuns la un nivel care nu putea asigura răcirea turbinelor.