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PSD cere PNL și USR să clarifice dacă susțin demersul PPE și Renew privind plata celor 770 milioane de euro din PNRR

PSD cere PNL și USR să clarifice dacă susțin demersul PPE și Renew privind plata celor 770 milioane de euro din PNRR
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Prin intermediul unui comunicat de presă, delegația Partidului Social Democrat în Parlamentul European solicită PNL și USR să explice public dacă susțin demersul liderilor PPE și Renew Europe prin care este pusă în discuție plata a 770 de milioane de euro din PNRR pentru România.

Această solicitare vine după ce Partidul Popular European, din care face parte PNL, și lidera Renew Europe, din care face parte USR, au transmis o scrisoare președintei Comisiei Europene prin care cer intervenția executivului european cu privire la legea integrităţii și, de asemenea, cer ca plata celor 770 de milioane de euro către România să fie condiționată de modificarea prevederilor contestate.

PSD cere explicații PNL și USR după demersul PPE și Renew privind 770 de milioane de euro din PNRR

„Considerăm că PNL și USR au obligația să explice dacă susțin această intervenție a propriilor familii politice europene și dacă își asumă riscul blocării unor fonduri importante pentru România. Contradicția dintre pozițiile de la București și acțiunile de la Bruxelles este evidentă”, se arată într-un comunicat al PSD.

Social-democrații reclamă o contradicție între pozițiile adoptate de PNL și USR în Parlamentul României și pozițiile familiilor lor politice europene. Potrivit PSD, PNL a votat în Camera Deputaților pentru proiectul de lege privind integritatea, în timp ce PPE contestă la nivel european forma adoptată. În schimb, USR a votat împotriva legii, iar Renew Europe participă, susține PSD, la demersul prin care Comisiei Europene i se solicită condiționarea plății fondurilor către România.

Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților cu 183 de voturi „pentru”, 84 „împotrivă” și trei abțineri, cu sprijinul PSD și PNL. USR a votat împotriva proiectului.„Delegația PSD în Parlamentul European consideră inacceptabil ca disputele politice interne să fie transferate la nivel european cu riscul afectării intereselor financiare ale României. Niciun interes de partid și niciun politician nu pot fi mai importante decât fondurile europene destinate românilor”, precizează comunicatul.

Deși se află în opoziție, parlamentarii PSD spun au contribuit la formarea majorităților necesare pentru adoptarea legislației aferente jaloanelor restante din PNRR, inclusiv în cazul legii privind integritatea.

„Nu poți solicita PSD să contribuie prin vot la îndeplinirea jaloanelor PNRR și, după obținerea majorității necesare în Parlamentul României, să susții sau să accepți demersuri la Bruxelles prin care validarea acestor jaloane este pusă sub semnul întrebării”, transmite Delegația PSD.

„Atunci când rezultatul unei decizii politice de la București nu convine, aceleași instituții europene sunt chemate să intervină, chiar cu riscul afectării fondurilor alocate României”, afirmă PSD.

Delegația PSD susține că Uniunea Europeană nu poate fi folosită „drept justificare pentru decizii nepopulare la București” și nici ca „instrument de presiune politică atunci când un partid pierde un vot în Parlament”.

În acest context, Delegația PSD în Parlamentul European cere conducerilor PNL și USR să răspundă public la trei întrebări: dacă susțin demersul liderilor PPE și Renew Europe, dacă au solicitat sau susținut intervenția familiilor lor politice europene în acest caz și dacă își asumă eventualele consecințe asupra plății celor 770 de milioane de euro către România.

„Delegația PSD în Parlamentul European va continua să apere interesele României la nivel european și să susțină toate demersurile care permit țării noastre să beneficieze integral de fondurile care îi sunt alocate”, mai spune sursa menționată.

În final, social-democrații au transmis: „Niciun interes politic și niciun politician nu valorează 770 de milioane de euro din banii destinați României”.

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