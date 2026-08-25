Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, în timpul summitului „Coaliției Voluntare” de la Kiev, că Ucraina a primit rachete AIM și rachete suplimentare pentru sistemele Patriot, însă fără a specifica din ce țară va proveni această asistență.

De asemenea, liderul de la Kiev a confirmat transferul mai multor sisteme de apărare aeriană Crotale și muniții pentru acestea.

„Am primit confirmarea, nu voi spune din ce țară, a mai multor sisteme de apărare aeriană Crotale și a rachetelor pentru acestea. Am primit și rachete AIM, care sunt foarte importante pentru noi. Și, sincer, au sosit câteva rachete Patriot. Nu pot spune câte, dar câteva; avem nevoie de mai multe”, a spus președintele.

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Ce alte pachete militare au fost anunțate la Kiev?

Potrivit acestuia, în urma summitului au fost anunțate și noi pachete de sprijin pentru regiunile Ucrainei.

„Am primit din Belgia, din Danemarca, acolo au direcția Mykolaiv. Estonia susține Jitomir”, a spus președintele.

Liderul de la Kiev a adăugat că membrii Coaliției Voluntare au susținut și mai multe proiecte veterane, iar Belgia și Germania au anunțat separat furnizarea de pachete energetice Ucrainei.

„Suedia oferă un pachet financiar serios pentru producția de drone ucrainene. Vă mulțumesc pentru asta”, a adăugat Zelenski.

Zelenski a vorbit și despre acordurile cu Letonia privind producția în comun de drone. Potrivit acestuia, aproximativ 90% din dronele produse în cadrul acestei cooperări vor fi transferate în Ucraina.

Președintele a mulțumit, de asemenea, Estoniei pentru menținerea sprijinului militar pentru Ucraina la 0,25% și confirmarea aceleiași sume pentru anul viitor, precum și pentru finanțarea separată a programelor legate de drone.