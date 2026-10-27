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De ce nu îl place Rareș Bogdan pe Ilie Bolojan: Are suflet hain, negru/Nu vine cu o bomboană, o prăjitură/Vine numai cu dezastre

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Premierul interimar Ilie Bolojan este total lipsit de empatie și indiferent la nevoile oamenilor, susține europarlamentarul Rareș Bogdan despre președintele partidului al cărui membru este. Acestuia îi reproșează șefului Executivului că a afectat dramatic veniturile populației și a vulnerabilizat mediul de afaceri, prin măsurile sale de austeritate extremă.

Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Un lider care nu rezonează cu electoratul

Ionuț Cristache: Rămâneți până în 2028 în opoziție sau vă întoarceți la putere?

Rareș Bogdan: Să schimbăm liderul.

Ionuț Cristache: Și după aia?

Rareș Bogdan: Rolul unui partid politic este de a guverna o țară.

Ionuț Cristache: Deci visați să refaceți alianța cu PSD?

Rareș Bogdan: Nu, nu, nu.

Ionuț Cristache: Dar cu cine? Cu USR?

Rareș Bogdan: Nu, pentru că nu ne potrivim.

Ionuț Cristache: Cum nu, domnul Bolojan e… 

Rareș Bogdan: Poate să vorbească el, poate să plece la USR dacă îi place atât de mult. Electoratul nostru este un electorat conservator. Dar (unul) sincer, uman.

Un om care nu zâmbește niciodată

Ionuț Cristache: De ce nu vă place?

Rareș Bogdan: În primul rând, un om care nu zâmbește înseamnă că are sufletul hain, cum se spune în Ardeal. Un suflet negru. Un om care nu zâmbește niciodată. Care nu are, din 20 de vești date într-o emisiune, 20 de dezastre absolute și nu vine cu o bomboană, cu o prăjitură. Pentru o categorie. Un om care atinge persoanele cu handicap și studenții. Că, domnule, e vacanță, studenții nu trebuie să ia burse în vacanță. Domnule, persoanele cu handicap. Un om care atinge pensionarii care au 3200 de lei și le ia 10% din pensie sau 3400 sau 3800 sau 4200 și le ia 10% din pensie.

O populație sărăcită

Un alt argument cheie menționat de liderul liberal în acest context este distrugerea mediului de afaceri și sărăcirea populației, în urma politicii de austeritate derulate de guvernul Bolojan.

Un om care nu înțelege că mărirea de taxe și strângerea acestei curele prin taxe suplimentare pe proprietate absurde, unele de 7 ori crescute, 5, 7 ori, nu duc decât la sărăcirea populației. La o lipsă de viziune, de plăcere a vieții. Un om care nu vede toate astea. Că distruge consumul. Că distruge tot ceea ce înseamnă Horeca. Care ia toate facilitățile din zona de construcții. Care ia toate facilitățile din zona de agricultură. Care nu înțelege rolul investițiilor străine în creșterea PIB-ului și în scăderea deficitului.

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