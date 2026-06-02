România scăpată de sub control. Doru Bușcu: Statul e în derivă de multă vreme

Invitat în emisiunea Ai Aflat! de marți, jurnalistul Doru Bușcu a comentat evenimentele în cascadă care arată o criză de sistem generalizată în România, culminând cu punerea sub învinuire a generalului Vlad Gheorghiță. În opinia acestuia, statul român este în derivă de multă vreme, însă acum se observă mult mai clar acest lucru.

Din perspectiva redactorului-șef Cațavencii, succesiunea de incidente și de dosare din ultima perioadă converge într-o singură direcție, un stat eșuat.

Ionuț Cristache: Au fost tot felul de evenimente care s-au desfășurat cu o rapiditate remarcabilă după momentul cu drona. A fost reuniunea de la ON. Și astăzi, șeful armatei, i-a chemat la DNA, pus sub învinuire, imediat împachetat, scos în fața camerelor. Ca pe vremurile bune ale lui Kovesi. Și le grupez pe toate ca să începem discuția noastră. Avem o țară fără premier sau cu un premier demis, cu un guvern fără puteri. Cu un minister al Apărării condus de Miruță, care semnează contracte de apărare de miliarde noaptea ca hoții. La 12 noaptea. Cu un șef al Armatei practic trimis în rezervă astăzi. Probabil că inevitabilul se va întâmpla și vom avea parte de un anunț de la MApN. Pare că suntem o țară scăpată de sub orice control, Doru. Cu un președinte care a greșit calculele și a rămas blocat în ideea de Tomac. 

Bușcu: Despre armată am scris sute de avertizări și de anchete

Doru Bușcu a mai amintit că, personal, a scris sute de articole despre degringolada din vârful Armatei Române.

Doru Bușcu: Cred că se adâncește (n.r. – președintele) în greșeală. Sunt șanse mari să fie numit, nominalizat, desemnat Tomac. ATUNCI este de ce mai ținem alegeri? 

Ionuț Cristache: De ce mai avem partide, de ce mai avem competiție electorală, de ce mai ieșim la vot?

Doru Bușcu: Încă n-a fost desemnat, încă n-a fost anunțat. Încă sunt speranțe ca judecata să ia în stăpânire mințile goale și să propună totuși o soluție politică.

Ionuț Cristache: Ce e de înțeles din evenimentele astea în cascadă care vizează Armata, incapacitatea armatei de a reacționa, incapacitatea politică de a gestiona astfel de lucruri? 

Doru Bușcu: Sigur că statul este în derivă de multe vreme. Se scrie des despre lucrul ăsta. Cel puțin despre armată am scris sute de avertizări și de anchete, în ăștia 4 ani de când s-a pornit războiul din Ucraina. Eu sunt dezamăgit de șeful Statului major. Mă așteptam să-l cheme DNA-ul pentru un contract de câteva miliarde. Și când colo, vezi cu ce se ocupă acești oameni.

