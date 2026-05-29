Ministrul interimar Radu Miruță, la MApN: „În CSAT s-a luat decizia ca la nivelul NATO, România să ceară capacități militare”

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, și șeful Statului Major al Apărării, vor susține vineri, 29 mai, de la ora 21, o conferință de presă la sediul MApN pe tema deciziilor luate în CSAT după prăbușirea dronei de la Galați.

„Trebuie pornit de la faptul că Armata Română a fost proiectată pentru apărare antiaeriană împotriva obiectelor de dimensiuni mari care zboară la altitudini mari. Acum 5 luni am început o munca la MApN ca acest lucru să fie schimbat. Capacitatea de apărare împotriva dronelor era una mică, împreună cu colegii militari am mers cu acele proiecte SAFE care au presupus înzestrarea armatei cu tehnologie de ultimă generație proiectată împotriva dronelor”, a declarat Radu Miruță.

„Azi la 21:45 se vor semna proiectele introduse în SAFE pentru apărare împotriva dronelor. Am transmis secretarului general NATO. Azi am avut o convorbire telefonică cu secretarul general NATO Mark Rutte. Azi a fost convocat CSAT.”

„Am transmis NATO o listă cu propuneri de capabilități de care Armata Română are nevoie pentru a lupta eficient împotriva dronelor. Pe 6 februarie, comnadantul SACEUR ne-a aprobat această listă, s-a emis un ordin la nivel NATO ca produsele pe care le-am cerut să intre în capabilitățile flancului estic.

După ce acest lucru este aprobat, urmează ca țările membre să se ofere cu unele dintre produsele care au fost aprobate. Până cum acest lucru nu s-a întâmplat”, a spus Radu Miruță.

„În CSAT s-a luat decizia ca la nivelul NATO, Ministerul Apărării și MAE să solicite partenerilor NATO ca cererea trimisă de la Min. Apărarii la 6 februarie să fie pusă în practică și la nivel de capabilități”, a precizat Miruță.

„Timpul de livrare este 2027 – 2028. La nivel aliat, până când produsele pe care tocmai le-am comandat ajung să fie în înzestrarea Armatei Române, solicităm să existe o dislocare de capabilități la nivelul României.

Azi comandantul SACEUR mi-a confirmat că săptămâna viitoare va exista o discuție la nivel militar ca solicitările făcute de Armata Română să intre în operațiile pe care noi le avem în zona Dobrogei”, a mai adăugat Miruță.

„A mers în spațiul românesc 4 minute într-un oraș populat, avioanele au avut permisiunea să tragă, drona a fost la altitudine insuficientă, astfel încât avioanele de vânătoare să fie sub dronă și să tragă în sus”, a menționat Miruță.

Referitor la Meroz: „Acel sistem a fost integrat însă se adresează unei alte drone decât zona Dobrogea”, a afirmat Miruță.