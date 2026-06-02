Cum se apăra MApN în scandalul privind achizițiile de armament prin programul SAFE

Ruxandra Radulescu
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis precizări privind informațiile apărute în spațiul public referitoare la achizițiile din cadrul Programului „Sistem armament individual tip NATO”, finanțat prin prin programul SAFE.

Potrivit MApN, cerințele operaționale au fost stabilite în decembrie 2025 și au rămas neschimbate pe întreaga durată a procesului de negociere.

Instituția mai precizează că documentele aferente au fost transmise către Cancelaria Prim-Ministrului și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Acestea au fost aprobate de Consiliul de Supraveghere a Cerințelor.

MApN precizează că cerințele operaționale au fost elaborate exclusiv pe baza necesităților Armatei României.

Ce include lista cu armament finanțat de MApN prin SAFE

Instituția afirmă că acestea au avut un caracter general și puteau fi îndeplinite de mai mulți producători existenți pe piață.

Potrivit ministerului, cerințele nu au fost construite în jurul unui anumit produs, producător sau operator economic și nu au avut ca efect restrângerea concurenței.

Pe baza acestor cerințe, MApN a elaborat și aprobat specificațiile tehnice pentru armamentul destinat structurilor proprii.

Lista include: pistol calibru 9 mm; armă de asalt calibru 5,56 mm, în variante cu țeavă scurtă și lungă; aruncător calibru 40 mm, care poate fi atașat la arma de asalt;mitralieră ușoară de sprijin calibru 5,56 mm;mitralieră calibru 7,62 mm;
sistem sniper semiautomat calibru 7,62 mm.

Ministerul subliniază că specificațiile tehnice nu fac trimitere la niciun producător și nu conțin condiții restrictive care ar putea favoriza un anumit operator economic.

MApN precizează că armamentul de calibre 4,6 mm și 6,8 mm nu este destinat Armatei României. Cerințele au fost formulate de alte structuri din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, mai subliniază instituția.

MApN susține că România nu a achiziționat muniție prin SAFE

De asemenea, ministerul arată că nu a solicitat și nu achiziționează muniție în cadrul acestui program. Ministerul afirmă că nu a modificat cerințele aprobate în decembrie 2025 și nu a introdus condiții suplimentare pe parcursul procedurii.

Instituția susține că nu a întreprins acțiuni care să influențeze desfășurarea procesului de achiziție sau să favorizeze vreun participant. Potrivit MApN, documentele au fost analizate și aprobate conform procedurilor interne, inclusiv în cadrul Consiliului pentru Achiziții.

Acestea au fost elaborate în baza deciziilor grupului de lucru interinstituțional coordonat de Cancelaria Prim-Ministrului și a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării. MApN mai precizează că nu a avut atribuții și nu a fost implicat în stabilirea cerințelor de cooperare industrială aferente programului. Potrivit ministerului, aceste aspecte au fost gestionate prin mecanismele instituționale prevăzute de legislația în vigoare. Nu în ultimul rând, instituția transmite că toate deciziile au fost fundamentate exclusiv pe criterii operaționale, tehnice și juridice, cu respectarea cadrului legal și a intereselor de securitate ale României.

Contractul dintre MApN și Rheinmetall – compania de armament, implicată în scandaluri de corupție

Amintim că sâmbătă, 30 mai, Ministerul Apărării Naționale a decis să anunțe noile contracte prin controversatul program SAFE, aproape de miezul-nopții, într-un moment în care atenția publicului este ațintită asupra incidentului cu dronă, de la Galați.

Gândul a documentat compania Rheinmetall, căreia România i-a încredințat aproape 6 miliarde de euro, din cele aproape 17, în cadrul programului SAFE de înzestrare a Armatei.

Deși este unul dintre cei mai mari producători de armament din Europa, compania are în spate un istoric controversat, marcat de un scandal de corupție în Grecia. Mai mulți oficiali greci au fost mituți de o subsidiară a Rheinmetall pentru atribuirea unor contracte cu dedicație. Mai multe detalii AICI.

