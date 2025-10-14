Robert Turcescu: „Sunt vremuri de bărbăție politică. Ăștia ca Moșteanu nu vor fi niciodată capabili să spună „nu” „

Robert Turcescu a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre împrumuturile anuale de miliarde de euro pe care România le va face pentru înarmare, în urma unui acord al premierului Bolojan.

„Ne lipsește complet factorul acesta cu oameni politici cu coloană vertebrală. Suntem conduși de niște nevolnici. Suntem inși incapabili să înțeleagă că sunt vremuri de bărbăție politică. Lumea în care trăim astăzi au nevoie de voci de bărbați politici care bat cu pumnul în masă și trec la acțiune politică. Cei ca doamna Țoiu, ca Moșteanu sunt oameni politici care nu vor capabili niciodată să spună „nu” „, a precizat Turcescu.

Jurnalistul Robert Turcescu a comentat absența Romîniei de la summit-ul internațional pentru pace din Egipt, la care a luat parte președintele SUA Donald Trump, precum și alți lideri mondiali din cadrul U.E., precum Emmanuel Macron.

„În momentele astea stomacul ți se strânge pentru că îți dai seama că noi suntem pe nicăieri. nici nu-ți poți închipui pentru americani de-a lungul anilor, cât de importantă a fost România în ceea ce înseamnă resursa de intelligence din Orientul Apropiat și Orientul Mijlociu. Rezerva de intelligence pe care noi am pus-o la dispoziție de-a lungul războaielor din Irak din Afganistan. Noi Româia suntem pe nicăieri”, a declarat Turcescu.