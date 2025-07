Robert Turcescu: „Toată gașca USR-istă a ajuns la un servilism grețos”

Jurnalistul Robert Turcescu a venit în platoul emisiunii „Ai Aflat”, cu Ionuț Cristache. Acesta a vorbit despre „gașca USR-istă”, care a ajuns la un „servilism grețos”, când vine vorba despre Nicușor Dan. Robert Turcescu a mai ridicat o „problemă” care îl „enervează”: ”Dar mi-a atras atenția știrea zilei: bucureștenii ăștia, care suntem noi, avem și noi de ales un primar, ar trebui să fie concurs de oferte, că așa e în democrație. Președintele României, fost primar General, în loc să lase jocul liber, să candideze lumea, îl cheamă pe Drulă la Palatul Cotroceni, acum, când țara e sub inundații, când țara are probleme cu magistrații, când țara are probleme cu pachetele lui Bolojan, vine și îl cheamă pe Drulă și a furat startul la campania electorală”.

„Toată gașca asta USR-istă, care când vine vorba de Nicușor Dan a ajuns la un servilism grețos. Fritz, care a luat poziție de drepți, Drulă, care îl înjura pe Nicu, zicea că e o catastrofă, acum ne-am trezit că au făcut poze cum făcea Ceaușescu, pe plajă. A fost întrebat dacă a dat vreodată șpagă. A răspuns: „Nu-mi aduc aminte!”. Toată țara a dat șpagă. El nu a vrut să fie afectat la onestitate. Pentru ei, realitatea e ca cașcavalul prăjit. Întind cum vor ei de el. Dar mi-a atras atenția știrea zilei: bucureștenii ăștia, care suntem noi, avem și noi de ales un primar, ar trebui să fie concurs de oferte, că așa e în democrație. Președintele României, fost primar General, în loc să lase jocul liber, să candideze lumea, îl cheamă pe Drulă la Palatul Cotroceni, acum, când țara e sub inundații, când țara are probleme cu magistrații, când țara are probleme cu pachetele lui Bolojan, vine și îl cheamă pe Drulă și a furat startul la campania electorală. Pe mine mă enervează. Tu-ți bați joc de mine, s-a dus Drulă să vorbească despre trafic, ne anunță Nicușor Dan? În ce calitate, Drulă, care s-a ales deputat de Timiș, nu are nicio treabă cu Bucureștiul înmomentul de față, ce treabă are el să se ducă la Palatul Cotroceni, să vorbească despre traficul din București”.

