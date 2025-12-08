Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a dezbătut, alături de invitatul special Ion Cristoiu, rezultatele scrutinului din 7 decembrie care au desemnat primarul general al Capitalei. În opinia cunoscutului gazetar, poziția foarte bună a Ancăi Alexandrescu, considerată de mulți revelația campaniei, are mai multe explicații.

În primul rând, observă Cristoiu, jurnalista de la Realitatea TV a fost ajutată de faptul că a adunat multe voturi anti-sistem și nu a insistat pe retorica suveranistă.

Cristoiu: Nu am văzut-o insistând pe suveranism

„A fost Anca, dar nu în calitate de suveranistă, că am avut interviu cu ea. N-am auzit-o zicând în această campanie să ieșim de UE, nu. Ea a acumulat voturile anti-sistem de la tot electoratul. Nu am văzut-o nici în acest interviu și nici ulterior insistând pe suveranism. Combătând actuala putere că e pro-europeană sau pro-franceză. Nu, a dus o campanie toată de contestare a tot ce face actuala putere din toate punctele de vedere, ca gazetar. În loc să fie în studio, cum făcea seară de seară, s-a dus în piață și ala, dar și de acolo critica sistemul. Deci am putea spune că este o victorie a presei independente, critică la adresă a puterii. N-are nicio treabă cu opoziția”.

Anca Alexandrescu a mizat pe o campanie militantă, nu una politică

În altă ordine de idei, un alt atu care i-a crescut scorul fostei directoare de comunicare a PSD a fost faptul că nu a dus o campanie politică, ci o campanie de jurnalist militant, completează invitatul.

Campania ei nu au fost campanie de politician. A fost o campanie de denunțare a actualei puteri, dar t ot ca vedetă. Seară de seară, ea, până a se înscrie (n.r. – în campania electorală), denunța puterea ca jurnalist. Ea în campanie lua cu ea pe cei d in platoul realitatea și îi muta în stradă. Î n loc să fie în platou, era în teren. N-a făcut altceva nimic. Ea nu a câștigat în calitate de jurnalist. Este o victorie. Î n sfârșit, am reușit și noi ceva. Este o mare victorie a Ancăi Alexandrescu.

„PSD-ul moare de mâna lor”

Provocat de Ionuț Cristache să comenteze dacă se poate considera că reușita vedetei de televiziune poate semnifica o erodare a PSD, partid pentru care a lucrat mulți ani, fiind chiar acuzată pe la colțuri că i-ar fi băgat liderii în pușcărie, Cristoiu a punctat că locul 2 obținut de Alexandrescu nu este o cauză, ci o constatare a involuției social-democraților.

„Mie mi se pare că se închide o eră (n.r. – a PSD). Dar ea nu și-a propus asta, nu neapărat că și-a propus. Dar faptul că se spune că PSD moare de mâna Ancăi, e o ironie acolo la mijloc. PSD-ul moare de mâna lor. Da? Adică, tocmai campania adusă de Anca în calitate de jurnalistă a evidențiat asta”.

