Cristoiu despre revelația alegerilor din 7 decembrie, Anca Alexandrescu: A acumulat voturile anti-sistem de la tot electoratul

08 dec. 2025, 16:11, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a dezbătut, alături de invitatul special Ion Cristoiu, rezultatele scrutinului din 7 decembrie care au desemnat primarul general al Capitalei. În opinia cunoscutului gazetar, poziția foarte bună a Ancăi Alexandrescu, considerată de mulți revelația campaniei, are mai multe explicații.

În primul rând, observă Cristoiu, jurnalista de la Realitatea TV a fost ajutată de faptul că a adunat multe voturi anti-sistem și nu a insistat pe retorica suveranistă.

Cristoiu: Nu am văzut-o insistând pe suveranism

A fost Anca, dar nu în calitate de suveranistă, că am avut interviu cu ea. N-am auzit-o zicând în această campanie să ieșim de UE, nu. Ea a acumulat voturile anti-sistem de la tot electoratul. Nu am văzut-o nici în acest interviu și nici ulterior insistând pe suveranism. Combătând actuala putere că e pro-europeană sau pro-franceză. Nu, a dus o campanie toată de contestare a tot ce face actuala putere din toate punctele de vedere, ca gazetar. În loc să fie în studio, cum făcea seară de seară, s-a dus în piață și ala, dar și de acolo critica sistemul. Deci am putea spune că este o victorie a presei independente, critică la adresă a puterii. N-are nicio treabă cu opoziția. 

Anca Alexandrescu a mizat pe o campanie militantă, nu una politică

În altă ordine de idei, un alt atu care i-a crescut scorul fostei directoare de comunicare a PSD a fost faptul că nu a dus o campanie politică, ci o campanie de jurnalist militant, completează invitatul.

  • Campania ei nu au fost campanie de politician. A fost o campanie de denunțare a actualei puteri, dar tot ca vedetă. Seară de seară, ea, până a se înscrie (n.r. – în campania electorală), denunța puterea ca jurnalist. Ea în campanie lua cu ea pe cei din platoul realitatea și îi muta în stradă. În loc să fie în platou, era în teren. N-a făcut altceva nimic. Ea nu a câștigat în calitate de jurnalist. Este o victorie. În sfârșit, am reușit și noi ceva. Este o mare victorie a Ancăi Alexandrescu.

„PSD-ul moare de mâna lor”

Provocat de Ionuț Cristache să comenteze dacă se poate considera că reușita vedetei de televiziune poate semnifica o erodare a PSD, partid pentru care a lucrat mulți ani, fiind chiar acuzată pe la colțuri că i-ar fi băgat liderii în pușcărie, Cristoiu a punctat că locul 2 obținut de Alexandrescu nu este o cauză, ci o constatare a involuției social-democraților.

„Mie mi se pare că se închide o eră (n.r. – a PSD). Dar ea nu și-a propus asta, nu neapărat că și-a propus. Dar faptul că se spune că PSD moare de mâna Ancăi, e o ironie acolo la mijloc. PSD-ul moare de mâna lor. Da? Adică, tocmai campania adusă de Anca în calitate de jurnalistă a evidențiat asta.

