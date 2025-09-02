Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Robert Turcescu: “Tot mediul privat vrea să-l strângă de gât pe Bolojan”

Serdaru Mihaela
02 sept. 2025, 20:30, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Robert Turcescu, invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” din data de 2 septembrie 2025, a discutat despre situația mediului privat și a statului în România. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat! Cu Ionut Cristache.

Robert Turcescu a adus în discuție o critică la adresa declarațiilor premierului Ilie Bolojan privind absorbția forței de muncă disponibilizate de la stat de către mediul privat, ilustrând astfel tensiunea existentă între cele două sectoare.

Ionuț Cristache: „ Deci, în privat sunt locuri de muncă reale unde se câștigă bani cinstiți. Pe logica lui Ilie, la stat sunt bani nemeritați și oamenii de acolo fură sau ce fac? ”

Robert Turcescu: „Vrea să ne spună că va fi, cum să spun, o bătălie a mediului
privat, se vor bate antreprenorii, pe funcționarii de la stat care vor fi dați afară de la stat.”

Robert Turcescu descrie realitatea unui antreprenor care a fost nevoit să dea afară angajați, chiar membri de familie, fiind nevoit să se adapteze situației economice. Acesta mai scoate în evidență o discrepanță între realitatea dureroasă a mediului privat și declarațiile oficialilor, evidențiind o posibilă tensiune și nemulțumire în rândul antreprenorilor, care resimt presiunea măsurilor guvernamentale.

„Experiență personală da, am dat afară oameni din firma familie, în momentul de față. Da, pentru că am zis, stai puțin, au crescut, cresc taxe, se întâmplă niște lucruri, nu ne mai putem permite trei angajați, rămânem cu doi, despre asta e vorba. Deci tot mediul privat în momentul de față, antreprenorii le vine să-l strângă de gât pe Bolojan, da și Bolojan vine și spune, lasă că mediul privat o să absoarbă forța de muncă disponibilizată de la stat” , spune Robert Turcescu

