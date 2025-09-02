Robert Turcescu: “Tot mediul privat vrea să-l strângă de gât pe Bolojan”

Robert Turcescu, invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” din data de 2 septembrie 2025, a discutat despre situația mediului privat și a statului în România. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat! Cu Ionut Cristache.

Robert Turcescu a adus în discuție o critică la adresa declarațiilor premierului Ilie Bolojan privind absorbția forței de muncă disponibilizate de la stat de către mediul privat, ilustrând astfel tensiunea existentă între cele două sectoare.

Ionuț Cristache: „ Deci, în privat sunt locuri de muncă reale unde se câștigă bani cinstiți. Pe logica lui Ilie, la stat sunt bani nemeritați și oamenii de acolo fură sau ce fac? ” Robert Turcescu: „Vrea să ne spună că va fi, cum să spun, o bătălie a mediului

privat, se vor bate antreprenorii, pe funcționarii de la stat care vor fi dați afară de la stat.”

Robert Turcescu descrie realitatea unui antreprenor care a fost nevoit să dea afară angajați, chiar membri de familie, fiind nevoit să se adapteze situației economice. Acesta mai scoate în evidență o discrepanță între realitatea dureroasă a mediului privat și declarațiile oficialilor, evidențiind o posibilă tensiune și nemulțumire în rândul antreprenorilor, care resimt presiunea măsurilor guvernamentale.