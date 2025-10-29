Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a abordat, alături de invitatul special Ion Cristoiu, cel mai fierbinte subiect al zilei. Cunoscutul jurnalist a argumentat de ce decizia Administrației Trump este un semnal foarte clar că România nu mai este relevantă pentru americani, care s-au reorientat strategic pe flancul estic.

În opinia cunoscutului publicist, decizia luată de americani nu e alarmantă la nivel militar, ci de imagine și strategie. Mai mult, ea vine pe fondul unei degradări a relației cu Washingtonul.

„Decizia nu e un dezastru din punct de vedere militar, în cazul unui război nu contează. Dar e un dezastru în materie de comunicare, opinia publică a fost luată absolut pe nepregătite. A apărut pe un site ucrainean, probabil nici nu ne spuneau. Mult mai grav e că e un dezastru pentru imaginea actualei puteri, vine și pe fondul unei viziuni a unei imagini de înrăutățire a relației cu SUA”, a observat Cristoiu.

„Nu e o pedepsire, ci o mutare a interesului”

Chestionat de moderatorul emisiunii cum explică seria de decizii nefaste ale americanilor, mai precis dacă are legătură cu anularea alegerilor, Ion Cristoiu a explicat că e vorba de o repoziționare a mizei strategice de la Casa Albă pe Flancul estic.

„În România nu are nicio legătură că e Moșteanu la Apărare. România în actuala politică militară a americanilor nu mai are nicio relevanță. Nu e o pedepsire, ci o mutare a interesului militar american spre flancul de nord, vedeți curtea care se face Poloniei și Finlandei. E clar, îngrijorător di punct devedere geopolitic că e părăsit flancul de sud-est, adică Marea Neagră”.

Mai mult, a mai observat invitatul, este clar că putem vorbi de o moștenire a regimului Iohannis în contextul unei „ruperi de alianță” între Europa și SUA, însă puterea de la București refuză cu obstinație să admită acest lucru.