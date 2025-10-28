Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat!, Ionuț Cristache a comentat alături de invitatul său, jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu, tabloul politic tensionat în asteptarea scrutinului care va desemna viitorul primar al Capitalei. Precedentul creat odată cu anularea alegerilor din 6 decembrie 2024 s-ar putea repeta, avertizează liderul de opinie din studioul Gândul.

Provocat de moderator să analizeze bătălia electorală care se anunță acerbă pentru postul de primar general al Capitalei, Ion Cristoiu a opinat că, în viziunea sa, intrarea vedetei de televiziune Anca Alexandrescu în competiție ar putea fi stopată forțat, replicându-se precedentul Călin Georgescu. Așa cum a scris Gândul, deja au început primele reacții ostile la adresa acesteia, un exemplu fiind Andrei Caramitru.

”Dacă Anca va candida ca independent, o scot. Dacă vor vedea că stă bine în sondaje, o scot fluierând. Pe Călin Georgescu cum l-au scos? Dacă ea se bagă și are șanse, o scot. Pariem de pe acum, nici nu se mai uită”.

Invitatul a legat această abordare de forță a autorităților de o tendință mai generală prezentă în toată Europa, dând ca exemplu lupta politică din Germania.

”Uitați-vă la alte țări, în Germania vine ministrul de Interne și spune că AFD-ul (n.r. – partidul de dreapta tot mai popular în această țară) spionează. Dacă ăia fac, d-apăi aici. Și cine protestează?”