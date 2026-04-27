După ce l-a făcut „paraplegic” pe Nicușor Dan, George Simion recidivează: „Are niște probleme”

În urmă cu câteva zile, George Simion l-a numit pe Nicușor Dan, președintele României, „paraplegic” (vezi aici). Acum, liderul AUR recidivează și spune despre el că ar avea „niște probleme vizibile”.

Liderul AUR a recunoscut faptul că a manifestat un derapaj la adresa lui Nicușor Dan, în momentul în care i-a adresat apelative nepotrivite ce fac referire la afecțiuni medicale. Apelativele ar fi venit pe fondul lipsei de respect și a unor nemulțumiri, susține el, arată Mediafax.

„Nemaiexistând respectul între interlocutori, așa se manifestă, din păcate. Aș dori să nu se mai manifeste, dar în momentul în care ești exclus anticonstituțional din jocul politic și tu trebuie să reprezinți un partid politic, în momentul în care sunt anulate alegerile și nu se aduce nicio explicație la un an și jumătate după, din păcate există derapaje din toate părțile”, a declarat președintele AUR, într-o conferință de presă.

George Simion le-a cerut liderilor partidului să se abțină de la a spune diverse apelative. Însă, la rândul său, l-a mai atacat încă o dată pe președintele României. El a precizat că ar avea „niște probleme vizibile”.

„Domnul Nicușor Dan are niște probleme vizibile. Nu vreau să discut sau să comentez despre ele în acest moment, când noi ne dorim să dialogăm.

Din partea noastră se vor abține toți liderii partidului AUR în a-l califica pe domnul Nicușor într-un fel sau altul, pentru că suntem într-o criză. Faptul că el ne-a desconsiderat și noi am avut o replică politică care este o metaforă pentru amorțire, pentru paralizie, este un lucru pe care vrem să-l trecem sub uitare dacă vedem deschidere din partea cealaltă”, a mai spus George Simion.

Sursă foto: Mediafax Foto

