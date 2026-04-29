Simion critică partenerul AUR în demersul moțiunii de cenzură. „PSD a fost părtaș la acțiunile care au adus sărăcia”

Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, George Simion a criticat poziția PSD în dinamica crizei economice actuale. În opinia președintelui AUR, social-democrații au avut un rol important în cadrul măsurilor de austeritate ale guvernului Bolojan.

Din perspectiva liderului suveranist, PSD, partidul cu care AUR a inițiat moțiunea de cenzură împotriva guvernării actuale și alături de care încearcă să îl debarce pe premierul Ilie Bolojan, este complice la recesiunea în care se află România.

George Simion: PSD a fost părtaș la toate aceste acțiuni care au venit să aducă sărăcia.

Ionuț Cristache: Cum plătește PSD din perspectiva AUR? Retrimițându-l la guvernare? 

Simion: Eu fac aici declarații în numele AUR, nu în numele PSD-ului. Faptul că PSD-ul vrea să-l dea jos pe cel cu care a guvernat timp de 10 luni și care timp de 10 luni a fost bun și nu mai este, nu mă privește. Pe mine mă privește reușita demersului moțiunii de cenzură și debarcarea lui Ilie Bolojan. Este treaba lor ce se întâmplă…

PSD va deconta un eventual guvern Bolojan 2

Cristache: Și mai departe, dacă pun un Ilie Bolojan doi, domnule Simion, cu ce ajută asta țara? 

Simion: Vor deconta mai departe.

Cristache: De ce vă întreb? Mi s-ar fi părut firesc, ca acțiune politică, să spuneți în felul următor. Inițiem moțiunea de cenzură cu tine, PSD-ule, dar vrem să și guvernăm pe mai departe pentru a arăta că modelul vostru a fost unul prost și modelul nostru este unul bun. V-ați oprit la jumătatea drumului, la jumătatea moțiunii, cum ar veni?

Simion: Această opțiune nu îmi aparține. Îl aveți acolo pe actualul președinte al PSD, Sorin Grindeanu. Ați văzut declarațiile lui Nicușor Dan. Eu trebuie să-mi fac treaba mea în acest proiect politic pe care l-am pornit. Așa că, atât timp cât simpatizanții noștri, votanții din ce în ce mai mulți care se îndreaptă către AUR au vrut debarcarea guvernului Bolojan, noi am acționat în acest sens pentru a securiza reușita votului din 5 mai.

Politicianul a mai subliniat că alegătorii formațiunii sale le-au cerut explicit să stopeze guvernarea care, din punctul acestora de vedere, a sărăcit românii. 

