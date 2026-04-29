Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Simion dezvăluie că au existat discuții cu PNL și USR: Am discutat în aceste zile cu toate partidele, inclusiv cu USR/Voiau să-l susținem pe Bolojan

Simion dezvăluie că au existat discuții cu PNL și USR: Am discutat în aceste zile cu toate partidele, inclusiv cu USR/Voiau să-l susținem pe Bolojan

Președintele AUR, George Simion, a dat detalii în studioul Gândul despre discuțiile purtate cu PNL și USR, partidele vizate de moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! a recunoscut că au existat propuneri venite din partea acestor partide, vizând inclusiv susținerea premierului.

Chestionat de moderatorul emisiunii dacă PNL și USR, fervente acuzatoare ale AUR că ar fi partid extremist și putinist, au mai îndulcit tonul, George Simion a confirmat. Mai mult, cele două partide i-au făcut anumite propuneri.

Simion: Am discutat cu toate formațiunile politice

Politicianul a admis că PNL și USR au încercat să convingă AUR, în discuții private, să nu se ajungă la demiterea lui Ilie Bolojan. Aceștia i-au făcut anumite propuneri, în funcție de scopurile politice proprii în actuala criză de guvernare.

Am discutat cu toți, am discutat cu toate formațiunile politice, cu toți liderii importanți de partid. E normal să discuți, nu am de ce să mă ascund, nu am făcut ilegalități. Am discutat inclusiv cu reprezentanți din conducerea USR-ului. Am înțeles modul lor de gândire, vor să-și atingă niște obiective politice. De exemplu voiau să îl țină în continuare pe Ilie Bolojan. Voiau să obțină o participare a noastră în susținerea acestui guvern minoritar, a declarat Simion în studioul Gândul.

Ce le-a cerut Simion liderilor partidelor rămase la guvernare

În același context, liderul suveranist a precizat că le-a pus reprezentanților acestor partide care alcătuiesc guvernul minoritar actual 3 clauze din programul electoral AUR.

N-am ajuns acolo, pentru că la fel, public, transparent, eu am enunțat 3 condiții pentru ca să putem discuta după aceea alte amănunte. 3 chestii pe care noi le avem în programul electoral. 

Vizionați emisiunea integral:

