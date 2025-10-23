Într-un nou episod al serialului „Ion Iliescu – Istoria neştiută”, un proiect Gândul şi Descoperă în parteneriat cu istoricul Lavinia Betea -, jurnalistul Ionuț Cristache și invitata sa au refăcut momentele cheie din viața unui cuplu atipic din multe puncte de vedere. Partenera de viață a fostului președinte a jucat pe lângă acesta același rol ca cel jucat și de Elena Ceaușescu lângă Nicolae Ceaușescu. Însă, între cele două a existat o diferență esențială: în vreme ce soția dictatorului și-a dorit mereu puterea și chiar a interferat cu ea, Nina Iliescu a preferat să stea mereu în umbră, fiind o prezență extrem de discretă în spațiul public. A fost iubita, aliata, confidenta și sfătuitoarea lui Iliescu, însă trecutul ei ascunde multe necunoscute.

De altfel, fostul președinte recunoștea public că soția sa îi oferă cele mai pertinente opinii și cele mai bune sfaturi. „Inclusiv în anii puterii, le spunea celorlalți că informațiile cele mai bune și sfaturile cele mai bune le primește de la soția lui”, arată Lavinia Betea. Cei doi viitori parteneri de viață, care au stat alături mai bine de 7 decenii, s-au cunoscut în anul 1947, la Uniunea Asociației Studenților din România. În scurt timp au devenit de nedespărțit.

Și Nina și sora ei au studiat în Uniunea Sovietică, un lucru foarte rar în epocă

Nina și sora ei au însemnat o raritate în epoca stalinistă, ambele fiind studente în URSS. În opinia istoricului, acest lucru poate fi explicat, cel mai probabil, prin faptul că părinții lor aveau legătură cu ilegaliștii, sau poate chiar erau ilegaliști.

„Ștefan Andrei (n.r. – fostul prim ministru al lui Ceaușescu) îmi spunea că era ceva deosebit ca doi membri ai aceleiași familii să fie studenți în URSS. Or Nina, Nina Elena apare după unele surse, și ea și sora ei sunt studente în Uniunea Sovietică. Curios e că nu știm cum se numea la origini. După unele surse Bercovici, după altele Șerbănescu. Putea să o cheme, e adevărat, și Bercovici și Serbănescu, multă lume schimbându-și numele (n.r. – în perioada stalinistă). Ca o paranteză, Stalin era foarte dezamăgit de acest tip de schimbări. S-a pierdut dosarul de cadre și ne este greu să dăm de urma ei. Ion Iliescu va spune că avea părinți niște oameni simpli, nu spune cum se chemau părinții, că tatăl ei murise”, a explicat invitata lui Ionuț Cristache.

Iliescu a văzut un semn divin în faptul că tații lor au murit în același an

„Printre coincidențele reliefate de el ca semn de apropiere, și tatăl lui și tatăl ei au murit în 1945. Au rămas două fete, o mamă singură, cu multe greutăți. După spusele lui Ștefan Andrei, bun cunoscător al cutumelor epocii, acele două fete trimise la studii în Uniunea Sovietică sunt un indiciu că părinții trebuie să fi fost apropiați (n.r. – de mișcarea ilegalistă), dacă nu ilegaliști”, a mai spus istoricul.