Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache l-a avut în platou pe președintele PSD Sorin Grindeanu. Jurnalistul Gândul și invitatul său au analizat dacă intră în statutul președintelui să intervină în justiție printr-un referendum, în condițiile în care Constituția stipulează clar separația puterilor în stat.
Președintele cu asta se ocupă, să ia pulsul puterii judecătorești?, a întrebat Ionuț Cristache referitor la acțiunea lui Nicușor Dan de a interveni în scandalul din justiție.
În opinia președintelui PSD, șeful statutului nu are instrumente legale pentru a organiza un astfel de referendum.
”Dacă vrea să-și facă o anumită imagine din acest punct de vedere, neavând pârghie legală să facă așa ceva (n.r. – referendum), să spunem că e un domeniu în care vrea să aibă o imagine la zi. Nu știu nici care sunt întrebările… Mă puneți într-o situație în care nu pot să vă răspund. Nu văd care sunt pârghiile legale. NU există în acest moment prevederi legale din acest punct de vedere. Am făcut o speculație spunând că probabil își dorește o imagine la zi, o fotografie vizavi de starea justiției. Dar vă spun că nu există prevederi legale. Mai spun a treia oară, prevederi legale nu există. Nu există corespondent în lege”, a comentat Grindeanu.