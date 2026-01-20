Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Sorin Grindeanu desființează referendumul pe justiție anunțat de Nicușor Dan. ”Nu există corespondent în lege”

Sorin Grindeanu desființează referendumul pe justiție anunțat de Nicușor Dan. ”Nu există corespondent în lege”

20 ian. 2026, 17:01, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache l-a avut în platou pe președintele PSD Sorin Grindeanu. Jurnalistul Gândul și invitatul său au analizat dacă intră în statutul președintelui să intervină în justiție printr-un referendum, în condițiile în care Constituția stipulează clar separația puterilor în stat.

Președintele cu asta se ocupă, să ia pulsul puterii judecătorești?, a întrebat Ionuț Cristache referitor la acțiunea lui Nicușor Dan de a interveni în scandalul din justiție.

În opinia președintelui PSD, șeful statutului nu are instrumente legale pentru a organiza un astfel de referendum.

Dacă vrea să-și facă o anumită imagine din acest punct de vedere, neavând pârghie legală să facă așa ceva (n.r. – referendum), să spunem că e un domeniu în care vrea să aibă o imagine la zi. Nu știu nici care sunt întrebările… Mă puneți într-o situație în care nu pot să vă răspund. Nu văd care sunt pârghiile legale. NU există în acest moment prevederi legale din acest punct de vedere. Am făcut o speculație spunând că probabil își dorește o imagine la zi, o fotografie vizavi de starea justiției. Dar vă spun că nu există prevederi legale. Mai spun a treia oară, prevederi legale nu există. Nu există corespondent în lege, a comentat Grindeanu. 

