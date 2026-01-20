Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache l-a avut în platou pe președintele PSD Sorin Grindeanu. Jurnalistul Gândul și invitatul său au analizat dacă intră în statutul președintelui să intervină în justiție printr-un referendum, în condițiile în care Constituția stipulează clar separația puterilor în stat.

Președintele cu asta se ocupă, să ia pulsul puterii judecătorești?, a întrebat Ionuț Cristache referitor la acțiunea lui Nicușor Dan de a interveni în scandalul din justiție.

În opinia președintelui PSD, șeful statutului nu are instrumente legale pentru a organiza un astfel de referendum.