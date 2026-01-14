Prima pagină » Actualitate » Șefa CAB, reproș necenzurat la adresa lui Nicușor Dan. „A împărțit corpul judecătorilor în buni și răi”.

Șefa CAB, reproș necenzurat la adresa lui Nicușor Dan. „A împărțit corpul judecătorilor în buni și răi”.

14 ian. 2026, 15:47, Actualitate
Șefa CAB, reproș necenzurat la adresa lui Nicușor Dan. „A împărțit corpul judecătorilor în buni și răi”.

Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a făcut o serie de reproșuri la adresa lui Nicușor Dan, pe care îl acuză că „a împărțit judecătorii „în buni și răi”. Ce părere are despre referendumul propus de președinte. 

Într-un interviu acordat Euronews. Liana Arsenie a arătat problemele cronice din sistemul de justiție românesc, dar a avut și o serie de acuze la adresa președintelui țării.

Liana Arsenie: „Este o imixtiune în activitatea judecătorilor”

Astfel, Liana Arsenie a subliniat că a solicitat o audiență la Cotroceni, dar încă nu a fost primită. Șefa Curții de Apel și-a exprimat nemulțumirile legate de acțiunile președintelui României. În opinia sa, Nicușor Dan dezbină tagma profesională a magistraților.

„Avem un decident politic care împarte corpul judecătorilor în buni și răi, de bună-credință și de rea-credință, în abuzatori și abuzați. Și rămânem la ideea de decident politic: domnul președinte Nicușor Dan a împărțit judecătorii. Și pe acest fond a venit invitația domnieii sale de a scrie despre problemele din justiție. În momentul în care un politician, indiferent care ar fi acesta, face astfel de evaluări ale judecătorului, aceasta este o imixtiune în activitatea judecătorilor. Nu formulez acuzații, ci constat niște realități și mă raportez la niște dispoziții legale în virturea cărora ne desfășurăm activitatea”, a declarat Arsenie.

Respectă legea referendumul propus de președinte?

De reamintit că, la scurt timp după scandalul declanșat de documentarul Recorder, președintele a declarat că vrea să organizeze un referendum cu întrebarea „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. Președintele a punctat că a primit mii de pagini cu sesizări privind nereguli în Justiție.

Nicușor Dan, la parada de 1 Decembrie

Liana Arsenia a observat că are de pus câteva întrebări legitime pe marginea acestui referendum:

  • Cum ne asumăm răspunderea pentru rezultatele pe care le-am contabilizat?
  • Cine contabilizează aceste rezultate?
  • Cum se asigură transparența și legalitatea procedurii?

La acest moment nu avem aceste date, dar mă gândesc că președintele Dan s-a gândit și la o procedură, care să respecte toate condițiile democratice și care să asigure și cadrul legat”, a completat șefa Curții de Apel București.

Cum ar răspunde șefa CAB la referendumul controversat propus de președintele României

Chestionată cum ar răspunde la întrebarea din acest referendum, judecătoarea a răspuns;

„CSM acționează, evident, în interes public. Această separare între interesul public și interesul unor grupuri pleacă de la acest discurs manipulativ, de la aceste mase psihologice anonime, care a creat în mentalul colectiv și în opinia publică acest narativ al manipulării sistemului, dar pe care nu l-am dovedit”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o

Șefa CAB, avertisment dur pentru Nicușor Dan după ce nu a fost primită de președinte. ”Este un rău care șubrezește”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Armata îşi încalţă soldaţii. De Ziua Naţională, 800 de perechi de bocanci noi au trecut pe sub Arcul de Triumf
15:57
Armata îşi încalţă soldaţii. De Ziua Naţională, 800 de perechi de bocanci noi au trecut pe sub Arcul de Triumf
UTILE Proiect în dezbatere pulbică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările
15:32
Proiect în dezbatere pulbică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările
METEO Centrul European pentru Prognoze Meteo a declarat 2025 al 3-lea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial
15:30
Centrul European pentru Prognoze Meteo a declarat 2025 al 3-lea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial
CONTROVERSĂ Austeritatea lui Bolojan face victime printre primari. Edilul din Huedin a demisionat. Mircea Moroșan spune că nu vrea să ia decizii care să afecteze comunitatea
15:29
Austeritatea lui Bolojan face victime printre primari. Edilul din Huedin a demisionat. Mircea Moroșan spune că nu vrea să ia decizii care să afecteze comunitatea
MEDIA Măruță își ia adio de la ProTv. Ce nouă producție va ocupa grila de programe
15:18
Măruță își ia adio de la ProTv. Ce nouă producție va ocupa grila de programe
POLITICĂ România întăreşte securitatea la Marea Neagră. MApN ia bani prin SAFE ca să reducă datoriile Şantierului Naval Mangalia
15:15
România întăreşte securitatea la Marea Neagră. MApN ia bani prin SAFE ca să reducă datoriile Şantierului Naval Mangalia
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Nicoleta Drăgușin a murit! E doliu în televiziunea românească
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Trădarea supremă, la un pas să se facă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Descopera.ro
Un studiu arată că unii neanderthalieni au uitat cum să facă focul
LIVE UPDATE Trump publică mesajul NATO pe Groenlanda: „Scoateți-i afară acum! Două sănii trase de câini nu vor fi suficiente! Doar SUA pot!” Ce avertizase NATO
15:34
Trump publică mesajul NATO pe Groenlanda: „Scoateți-i afară acum! Două sănii trase de câini nu vor fi suficiente! Doar SUA pot!” Ce avertizase NATO
FLASH NEWS Danemarca a trimis trupe în Groenlanda. Comandamentul „special“ va pregăti infrastructura pentru posibila sosire a unor forțe daneze și aliate mai numeroase
15:28
Danemarca a trimis trupe în Groenlanda. Comandamentul „special“ va pregăti infrastructura pentru posibila sosire a unor forțe daneze și aliate mai numeroase
DECIZIE Japonia: Șefa guvernului va convoca alegeri anticipate pentru a-și consolida puterea
15:17
Japonia: Șefa guvernului va convoca alegeri anticipate pentru a-și consolida puterea
HOROSCOP Horoscop 15 ianuarie 2026. Taurii primesc un telefon important
15:00
Horoscop 15 ianuarie 2026. Taurii primesc un telefon important
JUSTIȚIE Un procuror din Iași a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol. Victima avea 15 ani
14:55
Un procuror din Iași a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol. Victima avea 15 ani
FLASH NEWS Șefa CAB a fost „șocată” de intervenția Ralucăi Moroșanu din documentarul Recorder: „M-a surprins extrem de neplăcut”
14:52
Șefa CAB a fost „șocată” de intervenția Ralucăi Moroșanu din documentarul Recorder: „M-a surprins extrem de neplăcut”

Cele mai noi

Trimite acest link pe