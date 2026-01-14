Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a făcut o serie de reproșuri la adresa lui Nicușor Dan, pe care îl acuză că „a împărțit judecătorii „în buni și răi”. Ce părere are despre referendumul propus de președinte.

Într-un interviu acordat Euronews. Liana Arsenie a arătat problemele cronice din sistemul de justiție românesc, dar a avut și o serie de acuze la adresa președintelui țării.

Liana Arsenie: „Este o imixtiune în activitatea judecătorilor”

Astfel, Liana Arsenie a subliniat că a solicitat o audiență la Cotroceni, dar încă nu a fost primită. Șefa Curții de Apel și-a exprimat nemulțumirile legate de acțiunile președintelui României. În opinia sa, Nicușor Dan dezbină tagma profesională a magistraților.

„Avem un decident politic care împarte corpul judecătorilor în buni și răi, de bună-credință și de rea-credință, în abuzatori și abuzați. Și rămânem la ideea de decident politic: domnul președinte Nicușor Dan a împărțit judecătorii. Și pe acest fond a venit invitația domnieii sale de a scrie despre problemele din justiție. În momentul în care un politician, indiferent care ar fi acesta, face astfel de evaluări ale judecătorului, aceasta este o imixtiune în activitatea judecătorilor. Nu formulez acuzații, ci constat niște realități și mă raportez la niște dispoziții legale în virturea cărora ne desfășurăm activitatea”, a declarat Arsenie.

Respectă legea referendumul propus de președinte?

De reamintit că, la scurt timp după scandalul declanșat de documentarul Recorder, președintele a declarat că vrea să organizeze un referendum cu întrebarea „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. Președintele a punctat că a primit mii de pagini cu sesizări privind nereguli în Justiție.

Liana Arsenia a observat că are de pus câteva întrebări legitime pe marginea acestui referendum:

Cum ne asumăm răspunderea pentru rezultatele pe care le-am contabilizat?

Cine contabilizează aceste rezultate?

Cum se asigură transparența și legalitatea procedurii?

„La acest moment nu avem aceste date, dar mă gândesc că președintele Dan s-a gândit și la o procedură, care să respecte toate condițiile democratice și care să asigure și cadrul legat”, a completat șefa Curții de Apel București.

Cum ar răspunde șefa CAB la referendumul controversat propus de președintele României

Chestionată cum ar răspunde la întrebarea din acest referendum, judecătoarea a răspuns;

„CSM acționează, evident, în interes public. Această separare între interesul public și interesul unor grupuri pleacă de la acest discurs manipulativ, de la aceste mase psihologice anonime, care a creat în mentalul colectiv și în opinia publică acest narativ al manipulării sistemului, dar pe care nu l-am dovedit”.

