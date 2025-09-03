Sorin Grindeanu explică relația „GREA” cu USR-iștii: „Nu și-au dat bine seama că sunt totuși la guvernare”

Sorin Grindeanu, vicepreședintele PSD, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că relația cu USR este mai degrabă una „grea”.

„Nu și-au dat bine seama că sunt totuși la guvernare. Nu poți fi la guvernare și să ai discurs de opoziție. Vrea să atenționez că noi trebuie să facem politici publice pentru români. Sunt mai importante aceste lucruri decât spectacolul care face trafic, dar care nu are niciun efect. USR-iștii spun despre PSD același lucru. Eu văd cum este actul de guvernare”, a declarat Sorin Grindeanu.