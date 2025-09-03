Sorin Grindeanu: „Nu susțin CREȘTEREA TVA-ului la 23%. Nu s-a discutat în Coaliție”

Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a respins zvonurile privind creșterea TVA-ului la 23% și a catalogat informațiile apărute în spațiul public drept „fumigene”. Acesta a menționat că nu a existat nicio discuție în Coaliție despre o astfel de măsură. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Nu susțin creșterea TVA la 23%. Asta este o prostie. Nu am participat la nicio discuție în care să se discute creșterea TVA-ului la 23%. Sunt doar niște fumigene aruncate în spațiul public pentru a justifica alte acțiuni. Nici în Coaliție nu s-a discutat despre așa ceva. Nu, este vorba despre uniformizarea TVA-ului, nu despre creșterea lui la 23%. Dacă ANAF și premierul văd că nu există încasări și nu apare o creștere de venituri pe această ramură, atunci TVA-ul se va uniformiza, fiind o cerință care vine de la Comisia Europeană”, a spus Grindeanu.