Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Sorin Grindeanu povestește ce s-a întâmplat la COTROCENI: „S-a întrebat care e impactul și președintele a calculat”

Bianca Dogaru
03 sept. 2025, 15:27, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a explicat ce s-a întâmplat ieri la Cotroceni, în cadrul ședinței cu liderii Coaliției, președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Grindeanu a oferit detalii despre presupusul exercițiu de matematică pe care Nicușor Dan l-ar fi rezolvat pentru a demonstra impactul pe care concedierile din administrație îl pot avea. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„S-a discutat pe argumente spunând ce ne interesează pe noi. Să facem reduceri de cheltuieli care sunt binevenite, atât în administrația locală cât și în administrația centrală sau să facem concedieri? Și atunci s-a mers pe planul propus de premier cu concedierea a 13-14 mii de oameni. S-a întrebat care e impactul și președintele a calculat. Nu a fost mare discuție din acest punct de vedere, calcului a fost simplu,” a transmis Grindeanu.

