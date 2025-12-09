Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache l-a avut ca invitat pe analistul de politică externă Ștefan Popescu. Una din temele dialogului a vizat situația ingrată a Uniunii Europene în marja negocierilor de pace în Ucraina lansate de Donald Trump și căderea în irelevanță pe plan geostrategic a blocului comunitar.

În viziunea lui Ștefan Popescu, atitudinea liderului de la Casa Albă, care a cerut imperios Ucrainei organizarea de alegeri prezidențiale, reflectă nu numai determinarea lui Trump de a pune capăt războiului, ci și ignorarea deliberată a Uniunii Europene ca actor geopolitic major.

Cel mai negru scenariu în Ucraina ar echivala cu „o lăsare în ofsaid a europenilor”

Astfel, apreciază analistul de politică externă, în cel mai negru scenariu posibil, o înfrângere a Ucrainei ar însemna și o anulare a sancțiunilor de către SUA, dar și o lăsare în ofsaid a europenilor.

„Ar fi o lăsare în ofsaid a europenilor. Eu nu știu cum vor acționa Ungaria, Slovacia, Cehia dacă americanii decid așa ceva. E o diminuare a autorității Bruxelles-ului extraordinară. Din punct de vedere strategic, pentru Europa ar fi un dezastru. Deci soluția este să discutăm cu Statele Unite ale Americii, chiar dacă americanii nu ne implică în zona stratosferică a negocierilor, pentru că nu ajungem acolo. Nu avem capacitatea să ajungem. Problema este asta, să ne punem întrebarea de ce nu avem capacitatea, un continent la 450 de milioane de locuitori, să ajungem acolo. Asta este o altă problemă, care nu e problema americanilor, e a europenilor”.

Ștefan Popescu avertizează că americanii dau semnale negative în direcția Europei și foarte curând acestea vor deveni mai radicale.

„Să știți, semnale vor apărea și o ieșire a americanilor, după mine, ar fi dezastruoasă pentru europeni. Cred că ei încearcă să salveze pe termen lung ceea ce se mai poate salva din Europa”.

UE devine tot mai irelevantă strategic

Marea vulnerabilitate a bătrânului continent, completează analistul, vine din securitatea deficitară, dar și din lipsa de viziune politică și de unitate.

Europa nu are mijloacele să-și asuma propria identitate, chiar dacă americanii nu pleacă definitiv. Au și spus, Europa rămâne un interes vital pentru Statele Unite, inclusiv din motive culturale. Că vor rămâne sub umbrela nucleară, da, dar din punct de vedere convențional Europa trebuie să facă un efort. În februarie 2022 sunt 4 ani de la începutul războiului din Ucraina și Europa nu și-a făcut temele. Nu și-a lărgit suficient liniile de producție, nu și-a mărit organismele militare. Europa nu are o idee politică și nu este unită, din păcate. Vedeți că acționăm pe bucățele, pe coaliții. Chiar și în cadrul Coaliției de voință, vedeți că se întâlnesc 3-4 șefi de stat cu Zelenski. Înțeleg, a recunoaște aceste lucruri ar însemna a recunoaște propria-i irelevanță strategică, a mai explicat Popescu.

