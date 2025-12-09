Noua strategie de securitate națională a SUA propune o schimbare seismică în relațiile transatlantice sub conducerea lui Donald Trump. António Costa, Președintele Consiliului European al liderilor naționali, a avertizat administrația lui Donald Trump să nu se amestece în treburile Europei. Documentul de politică publicat vineri susține că Europa se confruntă cu „ștergerea civilizațională” din cauza migrației și a unei Uniuni Europene care „subminează libertatea și suveranitatea politică”, relatează The Guardian.

Analiștii consultanți de publicația britanică susțin că SUA va „cultiva rezistență” în bloc pentru a „corecta traiectoria actuală”, confirmând nu doar ostilitatea administrației Trump față de Europa, ci și ambiția sa de a slăbi blocul

Luni, Costa a declarat că există diferențe vechi cu Trump pe probleme precum criza climatică, dar că noua strategie merge „dincolo de asta … Ceea ce nu putem accepta este amenințarea de a interveni în politica europeană”, a spus el.

„Aliații nu amenință că vor interveni în alegerile politice interne ale aliaților lor”, a declarat fostul prim-ministru portughez. SUA nu pot înlocui Europa în ceea ce privește viziunea lor despre libertatea de exprimare … Europa trebuie să fie suverană.”

Documentul strategic a fost primit în weekend de către Kremlin, care a spus că „corespunde în multe privințe viziunii noastre”, în timp ce relațiile UE-SUA au fost tensionate și mai mult de o amendă de 120 de milioane de dolari impusă de UE platformei de social media X, a lui Elon Musk. Miliardarul a declarat duminică că blocul ar trebui „desființat, iar suveranitatea returnată țărilor individuale”.

Strategia de securitate a SUA față de aliații săi europeni s-a schimbat radical

Adjunctul secretarului de stat al SUA, Christopher Landau, a spus că UE „nealeasă, nedemocratică și nereprezentativă” subminează securitatea SUA.

Analiștii au menționat că documentul a codificat o strategie americană prezentată pentru prima dată de JD Vance la Conferința de Securitate de la München din acest an, într-un discurs care acuza liderii UE că suprimă libertatea de exprimare, nu opresc migrația ilegală și fug de adevăratele convingeri ale alegătorilor.

„Aceasta transpune această doctrină într-o linie de stat susținută oficial”, a spus Nicolai von Ondarza, șeful cercetării europene la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate.

Von Ondarza a spus că, în special, „sprijinul deschis al SUA pentru schimbarea regimului” în Europa înseamnă că „nu mai este posibil pentru liderii UE și naționali europeni să nege că strategia SUA față de aliații săi europeni s-a schimbat radical”.

Max Bergmann, directorul programului Europa, Rusia, Eurasia de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington, a menționat că amestecul politic în Europa pentru a susține naționaliștii de extremă dreapta este acum „o parte esențială a strategiei naționale a Americii”.

Bergmann a adăugat: „Acesta nu este doar un discurs al unui vicepreședinte începător, la câteva săptămâni de la începutul noului mandat. Este politica SUA și vor încerca să o implementeze.” Mai mult, a spus el, ar putea funcționa: „Într-un peisaj politic fragmentat, o schimbare de 1-2% poate schimba alegerile.”

Liderii UE „vor trebui să se confrunte cu faptul că administrația Trump vine după ei din punct de vedere politic”, a spus Bergmann.

Mujtaba Rahman, de la Eurasia Group pentru consultanță în domeniul riscurilor, a fost de acord. „SUA sunt acum oficial angajate, alături de Moscova, să se amestece în politica electorală europeană pentru a promova partide naționaliste și anti-UE ale extremei drepte”, a spus el.

Minna Alander de la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene a spus că documentul de politică este „de fapt util. Ea codifica în politici, alb și negru, ceea ce a fost evident tot anul: Trump și poporul său sunt deschis ostili față de Europa.”

Trump prioritizează legăturile SUA-Rusia

Administrația Trump a avut „o viziune clară și consecventă pentru Europa: una care prioritizează legăturile SUA-Rusia și caută să divizeze și să cucerească continentul, mare parte din munca murdară fiind realizată de forțele naționaliste și de extremă dreapta europene”, a spus ea.

Aceste forțe „împărtășesc viziunile naționaliste și social conservatoare susținute de Maga și lucrează, de asemenea, pentru a diviza Europa și a goli proiectul european”, a spus Tocc, argumentând că flatarea lui Trump „nu va salva relația transatlantică”.

Șeful spionajului german, Sinan Selen, a declarat luni că „nu ar trage din un astfel de document de strategie concluzia că ar trebui să rupem cu America”, iar Jana Puglierin, cercetător principal în domeniul politică la Consiliul European pentru Relații Externe, a subliniat că Trump a rămas imprevizibil și că documentul s-ar putea să nu însemne în cele din urmă prea mult.

Totuși, a spus ea, SUA dorea clar să „redefinească ce înseamnă Europa, pentru europeni”. Scopul era să se stabilească cumva că „noi suntem abaterea, că am uitat cumva adevăratele noastre valori și moștenire, și că măreția europeană trebuie, prin urmare, restaurată – cu ajutorul partidelor ‘patriotice'”, a spus Puglierin.

Ea a spus că europenii trebuie „să vadă relația mult mai pragmatic. Realizează acea lingușire nesfârșită la adresa lui Trump, promițând să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare sau oferindu-i micul dejun cu un rege … pur și simplu nu va fi suficient.”

Von Ondarza a declarat că politica de conciliere „nu a funcționat în domeniul comerțului, nu a funcționat în domeniul securității și nu va împiedica SUA să sprijine extrema dreaptă europeană”. „Blocul trebuie să articuleze o strategie puternică proprie.” Un summit mai târziu în această lună ar fi un „test decisiv al capacității Europei de a spune nu” SUA, a spus el.

