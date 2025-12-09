Invitat al jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, analistul de politică externă Ștefan Popescu a comentat vizita președintelui Nicușor Dan în Franța.

Marți, 9 decembrie, președintele efectuează prima sa vizită oficială în Franța, deși s-a mai întâlnit cu președintele Emmanuel Macron în marja consiliilor până acum. O vizită marcată, ca de obicei, de bâlbe ale lui Nicușor Dan. Însă, ce are pe agendă Nicuşor Dan, l-a întrebat moderatorul emisiunii pe invitatul său.

Popescu: E un semnal politic pe care Bucureștiul îl dă

În viziunea analistului Ștefan Popescu, este puțin tardiv ales momentul pentru prima vizită oficială în Franța, într-un context geopolitic internațional extrem de tulbure. Specialistul apreciază că ar fi fost util ca șeful statului să fi avut întâlniri și în regiunea noastră.

Destul de târziu, 6 luni pentru prima vizită oficială, într-un moment în care lumea se reașează și România are nevoie de parteneri… Mi se pare că a durat destul timp. Sigur, președintele a avut anumite întâlniri cu președintele Macron. Dar probabil că ar fi fost bine să avem și alte întâlniri, măcar în regiunea noastră. Cred că faptul că Franța este aleasă reprezintă și un semnal politic pe care Bucureștiul îl dă. Și, bineînțeles, (s-a dus) acolo unde a avut ușa deschisă. Cel mai important partener care i-a deschis ușa a fost în Germania, ne aducem aminte, a avut deja o vizită de lucru. A fost în Austria, alt partenerii important al României.

Franța este importantă, din punct de vedere strategic, dar v-am spus, trebuie să te uiți la fotografia de moment. E bine că s-a dus, Franța rămâne o țară importantă. Eu, din punct de vedere sentimental, vă puteți închipui că mă bucur că președintele începe vizita la Paris.

Nicușor Dan s-a dus la Paris în vreme ce Macron era la Londra

Chestionat de Ionuț Cristache dacă nu e bizar și chiar o stângăcie diplomatică până la urmă, ca președintele României să fi ajuns la Paris în timp ce omologul său francez se afla într-o altă vizită de nivel înalt, la Londra, Ștefan Popescu a punctat că și întâlnirea cu primarul Parisului are un rol simbolic.

Poate ar fi fost bine, pentru a fi ca la carte, să fi început odată ce președintele se afla (n.r. – la Palatul Champs Elisee) și să fi început de la momentul zero întâlnirea cu omologul său. E utilă întâlnirea cu patronatul francez Medef pentru România. Și cu primarul Parisului, pentru că ați văzut că o alee dintr-un parc francez poartă numele Nicolae Titulescu. Lucrurile astea contează, a mai explicat Popescu.

