Ștefan Popescu despre reașezarea polilor de putere în zona Mării Negre. „Adevărata provocare pentru România este menținerea interesului SUA”

30 oct. 2025, 12:28, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitații săi au dezbătut informația capitală că Statele Unite își retrag mii de soldați din România. În viziunea analistului de politică externă Ștefan Popescu, decizia Administrației Trump vine să confirme reașezarea geostrategică din zona Mării Negre, care pe noua hartă va juca un rol periferic. 

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a explicat, în studioul Gândul, că miza strategică a Statelor Unite s-a schimbat fundamental. Mutare care se vede în crearea aliniamentului militar Grecia – Turcia cu ajutorul unor investiții americane masive.

România, o soluție de rezervă în spatele aliniamentului Grecia – Turcia

În acest context, resursele militare și infrastructura României devin o a doua soluție în spatele noului pol militar. În egală măsură, Pentagonul transmite un mesaj clar și Rusiei.

Chiar agenția de presă greacă dădea zilele acestea, menționând cât de mult se intensifică prezența americană și ce investiții masive sunt în a lărgi structura acestei țări. Atunci Marea Neagră e împinsă într-un plan secund. Infrastructura militară din România, deși operațională cum spune domnu Moșteanu, devine tot mai mult o soluție de rezervă în spatele aliniamentului Grecia – Turcia. Mesajul este transmis și Moscovei – o dorință de detensionare în zona Mării Negre însoțită de o ierarhie strategică în care Flancul baltic și Mediterana de est au prioritate. Turcia – și ați văzut vizita lui Erdogan la Washington – se profilează ca principalul intermediar în zona Mării Negre, a observat invitatul.

Marea Neagră e împinsă într-un plan secund

Cât despre poziția României în această ecuație complicată, Ștefan Popescu apreciază că marea dificultate a țării noastre va fi să conteze în continuare pentru americani.

Adevărata provocare este menținerea interesului Statelor Unite într-un context în care Marea Neagră devine tot mai periferică. Istoria ne-a arătat dintotdeauna că interesul strategic determină interesul politic, dar și prezența economică”.

