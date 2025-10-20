Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Țara anchetelor degeaba. Cristoiu: „Cred că în tragedia blocului din Rahova a fost gaz RUSESC”

20 oct. 2025, 15:27, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Ion Cristoiu a punctat că tragedia din Rahova confirmă starea de neputință a autorităților în fața dezastrelor. Decidenții se vor ascunde, ca de fiecare dată, în spatele unei anchete anunțate cu surle și trâmbițe, care cel mai probabil nu va duce nicăieri. Mai mult, vor pasa parțial răspunderea pe umerii mișcării suveraniste. 

Provocat de gazda emisiunii să explice de ce și ancheta în cazul tragediei din Rahova va aurma același traseu binecunoscut, al pierderii prin instanțe, Ion Cristoiu a argumentat:

„Toate dezastrele de la noi se termină cu o anchetă care nu mai știm pe unde… vă aduceți aminte de Crevedia? Azilele (n.r. – groazei, cazul șocant din 2023), Iașiul (n.r. – cazul blocului care a sărit în aer acum câțiva ani). A făcut cineva anchetă? Este țara amchetelor unde nu se întâmplă nimic .

Suveranismul, scuza perfectă

În altă ordine de idei, apreciază publicistul, guvernanții vor recurge și la un artificiu retoric pentru a pasa o parte din răspundere către suveraniști. Argumentul suprem va fi acela că în Rahova a fost gaz rusesc.

„Se va invoca bășica suveranismului. Constat că e un dezastru pentru România. Avem o coaliție catastrofală. (…) La noi e o bășică în care se zornăie din când în când pericolul suveranismului .

„La mijloc e ținut captiv un popor de către presa de partid și de stat , a completat în context moderatorul.

