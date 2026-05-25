Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a prezentat proiectul de lege al salarizării unitare. Documentul a fost agreat saptămâna trecută de cele trei formațiuni politice care s-au aflat la guvernare, PSD-PNL-USR. Acordul a fost patronat de președintele Nicușor Dan

Olga Borșcevschi
Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, prezintă detalii din proiectul Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice. Proiectul, cu grilele de salarizare și calendarul de implementare, a fost lansat astăzi în consultare publică și „urmează să fie înaintat Parlamentului pentru inițierea procesului legislativ”. Dragoș Pîslaru spune că, în actuala formă, proiectul prevede eliminarea a 87 dintre cele 151 de sporuri care există în administrația din România.

„Acel plafon maxim pe care ni-l permitem, deci, de la 166 de miliarde de lei, cât avem în prezent, să nu putem depăși 174 de miliarde de lei anul viitor, deci 8 miliarde de lei care să fie bugetul pentru această reformă. Au agreat ideea aceasta centrală, pe care vreau să insist și să o repet, că salariile nu scad – mai clar, protecția veniturilor, ca principiu clar, niciun venit nu va scădea (…). Au agreat încă un lucru, care mi se pare foarte important, și anume că avem nevoie de o implementare unitară, deci că vom adopta întreaga lege deodată și într-un mod unitar, neexistând excepții sau lucruri care să se adopte separat de către famiile ocupaționale”, a declarat oficialul.

Ministrul a adăugat că actualele grile de salarizare „sunt necorelate între familiile ocupaționale și, practic, defavorizează profesiile sau sectoarele care nu au pârghiile politice să își obțină, prin presiune, prin greve, prin diverse alte intervenții, legislație specială”.

„Acum, ce facem este să spunem așa, dacă există un acord, și asta este asumpția de bază de la care plecăm pe salarizare, că aceasta ar trebui să fie ierarhia între funcțiile pe care noi le avem, între familiile ocupaționale, atunci, cumva, este foarte important ca orice fel de negociere sau discuții să plece de la această ierarhizare”, a explicat Dragoș Pîslaru.

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru (ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)

„Sunt necesare două lucruri”

„Suntem în al 12-lea ceas pentru a vedea cum putem îndeplini această reformă importantă”, a declarat ministrul interimar al Muncii.

Potrivit lui Pîslaru, procesul de reformă depinde de două elemente esențiale: sustenabilitatea financiară și existența unui acord politic asupra principiilor de salarizare.

„Sunt necesare două lucruri esențiale. Este nevoie să vedem ce ne permitem și, al doilea, acest acord politic referitor la principii. Noi astăzi încercăm să reparăm o legislație de salarizare care a fost adoptată în 2017, care în esență nu era rea ca lege”, a afirmat ministrul.

El a precizat că reforma urmărește simplificarea și reducerea numărului de beneficii suplimentare, în condițiile în care „zona de sporuri a devenit un sport național în România”.

În prezent, în administrația publică există 151 de tipuri de sporuri, iar planul autorităților este eliminarea a 87 dintre acestea.

Legea salarizării stabileşte un sistem de echivalare

Ministrul interimar al Muncii a declarat că, pe partea legată de discrepaţe salariale nejustificate, discutăm de acelaşi tip de poziţii în administraţie, între diverse spitale, între diverse lucruri şi ce se poate vedea este variaţia extraordinar de mare, de la 17.000 la 32.000, la 16.000 la 29.000, de la 10.000 la 22.000, pentru acelaşi tip de poziţie, în administraţie.

„Noi am ajuns în situaţia actuală să avem funcţii care desfăşoară muncă de valoare egală, care sunt salarizate discreţionar şi diferenţiat, fie în funcţie de instituţia în care sunt, fie în funcţie de ceea ce s-a propus de Consiliul Local, în administraţia locală, fie intervenţii ad hoc şi legislaţii în care s-au dat legii speciale de salarizare sau bonusare pe diverse familii ocupanţi”, a spus Pîslaru.

Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene

Ce face reforma salarizării?

„Pe baza unei analize de doi ani de zile, care a fost făcută cu Banca Mondială, stabileşte un sistem de echivalare, deci, practic, ştiu cum sunt familiile ocupaţionale legate între ele prin nişte funcţii care, cumva, leagă, între ele, familiile ocupaţionale. Deci sunt funcţii pe care le avem, la acelaşi nivel de complexitate, care leagă familiile ocupaţionale între ele şi, practic, toate familiile ocupaţionale devin legate în acest coeficient şi grade pe care le avem”, a menționat ministrul interimar al Muncii.

El a mai afirmat că ceea ce este important e că, în prezent, aceste grile de salarizare care există sunt necorelate, acum, între familiile ocupaţionale.

„Practic, – asta o să spun foarte cinstit şi pe şleau – defavorizează profesiile sau sectoarele care nu au pârghiile politice să-şi obţină, prin presiune, prin greve, prin diverse alte intervenţii, legislaţie specială. Şi acum ce facem este – spunem aşa: dacă există un acord – şi asta este asumpţia de bază de la care plecăm pe salarizare – că aceasta ar trebui să fie ierarhia între funcţiile pe care noi le avem, între familiile ocupaţionale, atunci, cumva, este foarte important ca orice fel de negociere sau discuţii să plece de la această ierarhizare. Şi e foarte important să ştiţi că, atunci când au avut loc întâlnirile tehnice, nu s-a plecat de la cât trebuie să fie salariul unuia sau salariul celuilalt, s-a plecat de la ideea – cum putem asigura, totuşi, că nivelul de complexitate este similar între familii. Şi, cumva, această referinţă fundamentală de evaluare a funcţiilor stă la baza grilei efective de salarii pe care o vedem astăzi. Deci, fără să înţelegem că evaluarea a durat doi ani şi că pe baza acelei evaluări am construit acest proiect, atunci ar fi foarte complicat, după aceea, să rezistăm tentaţiei. Şi acesta este alt lucru pe care vi-l spun din proprie experienţă”, a menţionat Pîslaru.

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dragos Pislaru (FOTO -ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)

Ministrul a mai declarat că problema oamenilor nu este numai legată de câţi bani primesc în mână.

„Problema majoră pe care o avem în sistem acum se referă la echitate, pentru că oamenii analizează câţi bani primesc ei faţă de cât primeşte altcineva, fie cât primeşte altcineva care face acelaşi lucru, fie cât primeşte altcineva care, practic, are anumite elemente de natură salarială nejustificate faţă de cadrul legal. Un lucru care este fundamental, poate vestea cea mai importantă pe care o dăm, este faptul că, din cauza faptului că era greu să intervii pe salariile de bază, pentru că trebuia să modifici Legea 153, s-a marşat foarte mult pe sporuri. Şi ştiţi că zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport naţional în administraţia din România. Le-am mai numărat încă o dată în weekend, sunt 151 de sporuri”, a mai spus Pîslaru.

