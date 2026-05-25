Secretarul de Stat al SUA se află într-o vizită de lucru în India. Deși munca pare istovitoare, Marco Rubio profită de ocazie să se și mai relaxeze altături de soția sa.

Vizita lui Rubio în India a debutat pe 23 mai, la Kolkata, unde a vizitat organizația „Misionarele Carității” înainte de a zbura la New Delhi. În capitala Indiei a asistat la inaugurarea unei noi anexe pentru Ambasada SUA, în valoare de 20 de milioane de dolari, potrivit Firstpost.

Duminică, pe 24 mai, Rubio a purtat discuții cu ministrul indian de Externe Jaishankar despre problemele regionale și punctele strategice ale relațiilor indo-americane. Pe durata weekendului, Rubio a purtat îndelungate discuțșii și cu premierul indian Narendra Modi, care a fost invitat la Casa Albă în ultima parte al acestui an.

După negocieri intense la New Delhi, Marco Rubio și ambasadorul SUA în India, Sergio Gor, au vizitat Agra luni.

„Minunat să fiu din nou la emblematicul Taj Mahal alături de Rubio, Jeanette și Robert Gabriel. Un simbol uluitor al moștenirii și măiestriei extraordinare a Indiei.” , a scris ambasadorul SUA din India.

Marco Rubio, la Taj Mahal

Marco Rubio și cu soția sa, Jeanette, s-au fotografiat la Taj Mahal. Monumentul din marmură albă cu o arhitectură mugală, construit în urmă cu 373 de ani și care atrage 5 milioane de vizitatori anual, este destinația favorită a familiei Trump.

Donald Trump și prima doamnă, Melania, l-au vizitat. Ginerele său, Jared Kushner, și fiica președintelui, Ivanka, s-au fotografiat în fața monumentului grandios.

Reacția secretarului de Stat când vede un elefant indian

Marco Rubio a avut parte de o primire cu fast în Jaipur. Unul dintre susținătorii administrației Trump, Eric Duagherty, director executiv din Florida, l-a lăudat pe Marcu Rubio.

„Marco Rubio tocmai a avut parte de o primire incredibilă în Jaipur, India. Respectat. Rubio a muncit din greu în sttrăinătate în ultimele zile. Continuă să lupți, Marco”.

Secretarul de Stat, însițit de delegația sa, a fost întâmpinat și cu un elefant indian. Soția lui, Jeanette, l-a mângaiat pe trompetă, în timp ce Rubio a stat la distanță și l-a admirat pe gigantul animal.

Oficialul se va întoarce la New Delhi marți, pentru a participa la o întâlnire a miniștrilor despre securitatea din Indo-Pacific.

