Nigeria a declarat stare de urgență națională în urma răpirilor în masă

Pe 22 noiembrie 2025, 315 elevi și circa 12 profesori au fost răpiți de un grup de bărbați înarmați de la Școala Catolică Sfânta Maria din nordul Nigeriei, a raportat Asociația Creștină din Nigeria, citată de France24.

Incidentul a avut loc la o lună după ce președintele Donald Trump a amenințat țara africană cu operațiuni militare dacă guvernul nigerian nu depune eforturi pentru a preveni atacurile jihadiste asupra creștinilor. Președintele susține că mii de creștini sunt persecutați, răpiți și uciși în Nigeria, cea mai populată țară de pe continentul african. Alte rapoarte indică că atacatorii au răpit și 25 de eleve de la o școală gimnazială, informează France24.

Cea mai mare răpire din istoria Nigeriei

Cea mai mare răpire din istoria țării a condus la declararea stării de urgență la nivel național. Au venit însă și vești bune: în jur de 50 de elevi au reușit să evadeze, potrivit France24.

Papa Leon al XIV-lea a declarat duminică un apel pentru eliberarea imediată a ostaticilor și și-a exprimat „profunda durere pentru numeroșii băieți și fete care au fost răpiți, precum și pentru familiile lor îndurerate”.

Secretarul de Război, Pete Hegseth, s-a întâlnit cu consilierul pentru securitate națională al Nigeriei, Mallam Nuhu Ribadu, pentru a discuta despre violențele din națiunea vest-africană.

„Sub conducerea lui Trump, Departamentul de Război lucrează cu Nigeria pentru a pune capăt persecuției creștinilor de către teroriștii jihadiști”, a declarat Hegseth la X.

Foametea ar putea izbucni în Nigeria, din 2026

ONU raportează că au fost răpite 402 persoane, majoritatea elevi, în patru state regionale din nordul Nigeriei – Niger, Kebbi, Kwara și Borno.

World Food Programme avertizează că 35 de milioane de nigerieni riscă să se confrunte cu foametea în 2026 din cauza atacurilor insurgente care amenință stabilitatea regională.

Sursa Foto: Africa Independent Television

Autorul recomandă: