Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan, înainte de plecarea premierului la Bruxelles. Ce au discutat cei doi

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Cotroceni cu Ilie Bolojan, chiar înainte de plecarea premierului la Bruxelles. Cei doi au discutat despre lansarea mecanismului EastInvest, dar și despre implementarea PNRR.

Șeful statului a amintit că joi se va semna Declarația privind lansarea mecanismului EastInvest și că România ar putea fi printre țările care vor putea accesa o parte din cele 20 de miliarde de euro.

„Acest nou instrument european pune circa 20 de miliarde de euro la dispoziția a nouă state membre aflate la granița cu Rusia, Belarus și Ucraina, pentru a contracara efectele economice și de securitate cauzate de război. România este printre țările care vor putea accesa aceste finanțări, astfel încât să încurajăm investiții în zona de sud-est a țării – Moldova, regiunea Dunării și a Mării Negre.”

Nicușor Dan a transmis, de asemenea, că a discutat cu premierul și despre implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență.

„Am discutat de asemenea cu premierul Bolojan despre implementarea PNRR. România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăși cu bine actuala perioadă complicată și pentru a genera creștere economică pe baze solide,” a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joi, la Bruxelles, o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR.

