Dinamo și-a lua atacant de națională! George Pușcaș va juca un an și jumătate la roș-albi pe un salariu-record

Dinamo l-a legitimat pe atacantul George Puşcaş, care se alătură echipei „roș-albe” din postura de jucător liber de contract.

Participant cu România la Euro 2024, acesta a semnat un contract valabil pentru un sezon şi jumătate, până la 30 iunie 2027, şi va evolua cu numărul 47.

Conform surselor Gândul fotbalistul va avea un salariu lunat de 20.000 de euro, în timp ce la Bari, acum doi ani, avea de cinci ori mai mult.

„La 29 de ani, George vine cu un parcurs solid în fotbalul european, evoluând de-a lungul carierei la cluburi precum Inter Milano, Palermo, Reading, Pisa şi Genoa. Cele mai multe meciuri le-a disputat în Serie B, unde a adunat 143 de apariţii, 42 de goluri şi 6 pase decisive. De asemenea, în Championship a bifat 84 de partide pentru Reading, reuşind 17 goluri şi 5 pase decisive”, scriu cei de la FC Dinamo..

Are 46 de selecţii şi 11 goluri sub tricolor. Venirea lui George reprezintă o premieră în cariera sa, acesta nefiind prezent până acum în Superligă. Dinamo devine astfel primul său club din România la nivelul primului eşalon.

Format la cluburile Liberty Oradea și FC Bihor, George Pușcaș nu a apucat să evolueze în prima ligă din România, el transferându-se în 2013 în Italia, la echipa Under-19 a clubului Inter Milano.

N-a mai jucat de 8 luni un meci oficial

În vârstă de 29 de ani, Pușcaș este liber de contract din 1 septembrie 2025, ultimul său meci oficial datând din 1 iunie 2025, când Bodrum FK a pierdut cu 0-4 meciul de campionat cu Beșiktaș Istanbul.

„Ne luptăm pentru poziţiile superioare din clasament, de aceea ne trebuie jucători care să ne permită asta. Nu vreau să vorbesc până când nu este nimic semnat.

Cred că Puşcaş va veni. Întâi trebuie să vedem cum se simte, care este nivelul lui de pregătire”, a declarat sâmbătă Zeljko Kopic, după eșecul Rapid, scor 1-2.