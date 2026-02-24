Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Rețete » Mâncare delicioasă, ieftină și sățioasă în cel mai scump Post Mare din istoria post-decembristă. Ce poți face cu doar 15 lei

Mâncare delicioasă, ieftină și sățioasă în cel mai scump Post Mare din istoria post-decembristă. Ce poți face cu doar 15 lei

24 feb. 2026, 16:53, Rețete
Mâncare delicioasă, ieftină și sățioasă în cel mai scump Post Mare din istoria post-decembristă. Ce poți face cu doar 15 lei

Explozia prețurilor la legume și fructe din această primăvară face ca Postul Mare din acest an să pară cel mai costisitor din ultimii ani. Totuși, în urma unui calcul estimativ, cu aproximativ 15 lei poți prepara ciuperci cu smântână vegetală și usturoi, care pot fi servite cu pâine sau cu o porție de mămăliguță. Poți încerca să pregătești această mâncare cremoasă, aromată și foarte sățioasă la tine în bucătărie.

Preparare fie alături de legume proaspete, fie într-un sos cremos de post, ciupercile sunt printre cele mai accesibile ingrediente din bucătărie. Ușor de găsit în orice piață sau supermarket și cu un preț prietenos pentru orice buzunar, acestea nu sunt deloc pretențioase atunci când vine vorba de gătit. Mai ales în perioada postului, când se restrânge aria mâncărurilor preparate zilnic de gospodine.

Ingrediente

  • 500 g ciuperci champignon – ~7 lei
  • 200 ml smântână vegetală pentru gătit – ~4 lei
  • 2-3 căței de usturoi
  • 1 lingură ulei
  • Sare, piper
  • Mărar sau pătrunjel (opțional)

Mod de pregătire

Această rețetă este ușor de pregătit chiar și de persoanele care nu sunt experte în bucătărie.

  • Începi cu curățarea, spălarea și felierea ciupercilor.
  • Pune la încins o tigaie cu puțin ulei și călește aproximativ 30 de secunde usturoiul mărunțit.
  • Adaugă ciupercile pe care le-ai spălat și le-ai feliat în tigaia în care ai călit usturoiul și gătește-le 7-10 minute, până scade apa lăsată.
  • Toarnă smântâna vegetală, potrivește de sare și piper după gust, și mai lasă mâncarea pe foc aproximativ 5 minute, până se îngroașă smântâna vegetală.
  • Presară verdeață pe deasupra și servește alături de mămăligă sau pâine proaspătă.

Evident, totul merge perfect cu cea mai mâncare de post posibilă, mămăliga.

Recomandarea autorului: Cum gătești o ciulama de ciuperci fără smântână. Rețeta simplă și delicioasă pentru orice ocazie

Recomandarea video

Citește și

REȚETE Cum prepari cei mai delicioși mucenici moldovenești fără zahăr. Ai nevoie de câteva ingrediente simple
11:50, 19 Feb 2026
Cum prepari cei mai delicioși mucenici moldovenești fără zahăr. Ai nevoie de câteva ingrediente simple
UTILE Savarina, prăjitura copiilor din anii ’70, a revenit în cofetării. Se poate prepara și acasă. Rețeta pe care nu o puteți rata
11:52, 14 Feb 2026
Savarina, prăjitura copiilor din anii ’70, a revenit în cofetării. Se poate prepara și acasă. Rețeta pe care nu o puteți rata
ACTUALITATE Din secretele bunicilor din Ardeal. Lichiul cu prune, o minune care conține gustul copilăriei
22:49, 13 Feb 2026
Din secretele bunicilor din Ardeal. Lichiul cu prune, o minune care conține gustul copilăriei
UTILE Tiramisu cu căpșuni, desertul ideal pentru Valentine’s Day. Cu ce se asortează perfect
21:33, 13 Feb 2026
Tiramisu cu căpșuni, desertul ideal pentru Valentine’s Day. Cu ce se asortează perfect
UTILE Piureul de cartofi este mult mai cremos și mai gustos dacă adaugi un ingredient simplu
20:11, 12 Feb 2026
Piureul de cartofi este mult mai cremos și mai gustos dacă adaugi un ingredient simplu
REȚETE Cum se prepară cele mai cremoase paste Quatro Formaggi, în 30 de minute. Lista cu ingredientele necesare
12:59, 11 Feb 2026
Cum se prepară cele mai cremoase paste Quatro Formaggi, în 30 de minute. Lista cu ingredientele necesare
Mediafax
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea filosofului! Ce revendică fiii academicianului de la văduva acestuia
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
„Profetul catastrofelor”: Trump va conduce America pentru al treilea mandat, meteorit aproape de Pământ, războaie globale și OZN-uri descoperite în Europa
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Click
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi găsit „Sfântul Graal” al computerelor cuantice
INEDIT Greșeala făcută de un agent imobiliar. A pus din greșeală în fotografiile de prezentare un demon care iese din oglindă, cu ajutorul AI-ului
17:06
Greșeala făcută de un agent imobiliar. A pus din greșeală în fotografiile de prezentare un demon care iese din oglindă, cu ajutorul AI-ului
FLASH NEWS Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan, înainte de plecarea premierului la Bruxelles. Ce au discutat cei doi
17:05
Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan, înainte de plecarea premierului la Bruxelles. Ce au discutat cei doi
FLASH NEWS Patru ani de război în Ucraina. Putin avertizează cu privire la utilizarea armelor nucleare și denunță tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră
17:04
Patru ani de război în Ucraina. Putin avertizează cu privire la utilizarea armelor nucleare și denunță tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră
CONTROVERSĂ CTP se miră că Nicușor Dan întârzie să promulge legea pensiilor magistraților. „Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”
16:57
CTP se miră că Nicușor Dan întârzie să promulge legea pensiilor magistraților. „Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”
SPORT Cezar Creţu a câştigat primul său trofeu din acest an și are o urcare spectaculoasă în clasamentul ATP
16:54
Cezar Creţu a câştigat primul său trofeu din acest an și are o urcare spectaculoasă în clasamentul ATP
APĂRARE Japonia se pregătește intens pentru un conflict cu China: Va amplasa rachete sol-aer în apropiere de Taiwan până în 2031
16:41
Japonia se pregătește intens pentru un conflict cu China: Va amplasa rachete sol-aer în apropiere de Taiwan până în 2031

Cele mai noi

Trimite acest link pe