Mâncare delicioasă, ieftină și sățioasă în cel mai scump Post Mare din istoria post-decembristă. Ce poți face cu doar 15 lei

Explozia prețurilor la legume și fructe din această primăvară face ca Postul Mare din acest an să pară cel mai costisitor din ultimii ani. Totuși, în urma unui calcul estimativ, cu aproximativ 15 lei poți prepara ciuperci cu smântână vegetală și usturoi, care pot fi servite cu pâine sau cu o porție de mămăliguță. Poți încerca să pregătești această mâncare cremoasă, aromată și foarte sățioasă la tine în bucătărie.

Preparare fie alături de legume proaspete, fie într-un sos cremos de post, ciupercile sunt printre cele mai accesibile ingrediente din bucătărie. Ușor de găsit în orice piață sau supermarket și cu un preț prietenos pentru orice buzunar, acestea nu sunt deloc pretențioase atunci când vine vorba de gătit. Mai ales în perioada postului, când se restrânge aria mâncărurilor preparate zilnic de gospodine.

Ingrediente

500 g ciuperci champignon – ~7 lei

200 ml smântână vegetală pentru gătit – ~4 lei

2-3 căței de usturoi

1 lingură ulei

Sare, piper

Mărar sau pătrunjel (opțional)

Mod de pregătire

Această rețetă este ușor de pregătit chiar și de persoanele care nu sunt experte în bucătărie.

Începi cu curățarea, spălarea și felierea ciupercilor.

Pune la încins o tigaie cu puțin ulei și călește aproximativ 30 de secunde usturoiul mărunțit.

Adaugă ciupercile pe care le-ai spălat și le-ai feliat în tigaia în care ai călit usturoiul și gătește-le 7-10 minute, până scade apa lăsată.

Toarnă smântâna vegetală, potrivește de sare și piper după gust, și mai lasă mâncarea pe foc aproximativ 5 minute, până se îngroașă smântâna vegetală.

Presară verdeață pe deasupra și servește alături de mămăligă sau pâine proaspătă.

Evident, totul merge perfect cu cea mai mâncare de post posibilă, mămăliga.

Recomandarea autorului: Cum gătești o ciulama de ciuperci fără smântână. Rețeta simplă și delicioasă pentru orice ocazie