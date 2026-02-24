CTP se miră că Nicușor Dan întârzie să promulge legea pensiilor magistraților. „Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Cristian Tudor Popescu și-a exprimat nedumerirea cu privire la decizia lui Nicușor Dan de a întârzia să promulge legea pensiilor magistrailor, care a fost aprobată, în cele din urmă, după multe luni de amânări.
Potrivit legii adoptate anul trecut prin asumarea răspunderii, vârsta de pensionare crește la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate. După ce Curtea Constituțională declară constituțională legea privind pensiile speciale ale magistraților, aceasta este trimisă Președintelui României pentru promulgare, care are la dispoziție cel mult 10 zile să semneze decretul, fără a o mai putea retrimite în Parlament sau contesta din nou la CCR.
Cristian Tudor Popescu nu înțelege totuși de ce șeful statului întârzie să promulge legea pensiilor magistraților . Jurnalistul a dat de înțeles că, în opinia sa, așteptarea la care Nicușor Dan îi supune pe români este nejustificată.
