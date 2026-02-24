Prima pagină » Actualitate » CTP se miră că Nicușor Dan întârzie să promulge legea pensiilor magistraților. „Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Cristian Tudor Popescu și-a exprimat nedumerirea cu privire la decizia lui Nicușor Dan de a întârzia să promulge legea pensiilor magistrailor, care a fost aprobată, în cele din urmă, după multe luni de amânări. 

CTP nu înțelege care este motivul pentru care Nicușor Dan evită promulgarea legii pensiilor magistraților

Potrivit legii adoptate anul trecut prin asumarea răspunderii, vârsta de pensionare crește la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate. După ce Curtea Constituțională declară constituțională legea privind pensiile speciale ale magistraților, aceasta este trimisă Președintelui României pentru promulgare, care are la dispoziție cel mult 10 zile să semneze decretul, fără a o mai putea retrimite în Parlament sau contesta din nou la CCR.

Cristian Tudor Popescu nu înțelege totuși de ce șeful statului întârzie să promulge legea pensiilor magistraților . Jurnalistul a dat de înțeles că, în opinia sa, așteptarea la care Nicușor Dan îi supune pe români este nejustificată.

Nu înțeleg
De ce întârzie președintele Dan să promulge legea pensiilor magistraților, aprobată, după luni de amânări, de către CCR? Ca să facă și el o superamânare? Are de gând s-o respingă și s-o trimită în Parlament, cum îi cer magistrații? Vrea să creeze un suspans de cel mai prost gust, promulgând-o în ultima clipă, ca să țină cu sufletul la gură delegația condusă de premierul Bolojan, care se duce la Bruxelles ca să încerce obținerea, totuși, a celor 231 milioane euro? Domnul președinte vrea să-i pierdem?
L-am criticat pe N. Dan de câte ori am considerat că a greșit. Dar în termeni raționali. Acum, Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”, a scris Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook.

