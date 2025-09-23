Victor Ponta a prezis REZULTATUL alegerilor din Republica Moldova: „Vor câștiga pro-europenii”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a comentat alegerile din Republica Moldova, afirmând că rezultatul va fi favorabil forțelor pro-europene, dar obținut prin metode „nedemocratice și ne-europene”. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„O să fiu fericit duminică pentru că l-am învins pe Putin încă o dată. Vă pot da scorul încă de pe acum: câștigă pro-europenii, pro-democrații, prin mijloace nedemocratice și ne-europene, dar scopul scuză mijloacele. Republica Moldova e salvată. Ce mă îngrijorează pe mine e că România devine o mică Moldovă”, a spus Ponta.