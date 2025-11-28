Câți bani pierde România pentru ratarea jaloanelor din PNRR. Guvernul a aprobat abia vineri, la termenul limită, proiectul pe pensiile magistraților

Guvernul a avut la dispoziție doi ani pentru îndeplinirea unor ținte din PNRR, însă nu a fost de ajuns – vineri la miezul nopții expiră termenul limită. Jaloanele din PNRR, în valoare de 807 milioane de euro, ori nu au fost îndeplinite deloc, ori doar parțial. Vineri după-amiază, Guvernul Bolojan s-a reunit în ședință pentru a aproba legea pensiilor magistraților, ca marți, premierul să își asume răspunderea în Parlament.

Jaloanele „cu probleme” fac parte din Pachetul 3 de măsuri, trimis Comisiei în septembrie 2023. În octombrie 2024, Bruxelles-ul a constatat nereguli în îndeplinirea lor, iar plățile au fost blocate până în primăvara anului 2025. În luna mai, Comisia a aprobat o prelungire de șase luni, până la 28 noiembrie 2025, însă nici acest termen extins nu a fost respectat pe deplin.

PNRR: Ce jaloane am avut de îndeplinit și câți bani trebuia să luăm la fiecare

Numirile conducerii companiilor de stat – 227 milioane de euro

Parțial, este vorba de un jalon care vizează numirea unor manageri în 13 companii energetice de stat, în total peste 40 de persoane. Suma este de 227 milioane de euro, iar penalizările se aplică pentru fiecare poziție neocupată.

Companiile vizate: Hidroelectrica, Complexul Energetic Oltenia, Nuclearelectrica, Romgaz, Conpet, Oil Terminal, Electrocentrale Craiova, Midia Green Energy, SAPE, CNCIR, Eurotest, Radioactiv Mineral Măgurele, Institutul de Cercetare Minieră și Complexul Energetic Valea Jiului.

Numirea unor membri în CNIR și CNAIR – 19 milioane de euro

Apoi avem jalonul legat de numirea membrilor în consiliile de administrație ale CNIR și CNAIR.

„În privința Consiliului de Administrație CNAIR și CNIR, nu se va putea face nimic”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale – 231 milioane euro

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, la începutul ședinței extraordinare de Guvern, că Executivul va declanșa procedura de asumare a răspunderii pentru noul proiect al pensiilor magistraților. Însă, este prea târziu. Termenul limită pentru jalonul pensiilor magistraților expiră vineri la miezul nopții. Marți, premierul își va asuma răspunderea în Parlament pe proiectul pensiilor speciale.

Bolojan a prezentat cele trei motive care, potrivit lui, justifică adoptarea urgentă a proiectului: accesarea fondurilor europene, corectarea unor nedreptăți din sistem și readucerea pensiilor magistraților „pe o bază normală.”

Întrebată de planul B al Executivului, astfel încât România să nu piardă banii, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a explicat că „urmează cele 2 luni de evaluare a îndeplinirii jaloanelor și criteriilor pe care le va comunica ministerul Fondurilor Europene”.

Numirea unui președinte și doi vicepreședinți la AMEPIP – 330 milioane euro

Cu doar o zi înainte de termenul limită, Guvernul a finalizat numirea conducerii Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP): un președinte și doi vicepreședinți.

„Putem considera că jalonul AMEPIP este îndeplinit”, spune Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

Președinte a fost numită Anisoara Ulceluse-Pîrvan, economist, iar vicepreședinți au fost numiți Oana Mihaela Petrescu (economist) și Nicolae Bogdan Codruț Stănescu, care a deținut numeroase funcții în structuri de stat și care a fost demis din ultima, în aprilie 2025, dintr-o altă structură de stat.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ilie Bolojan demarează procesul de angajare a răspunderii pentru legea pensiilor magistraților. Marți se duce cu proiectul în Parlament

Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării. Bolojan îl propune interimar pe Miruță