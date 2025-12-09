Diana Buzoianu reacționează după ce PSD i-a cerut demisia în contextul scandalului legat de criza apei din Prahova și Dâmbovița. Ministra Mediului susține că solicitarea social-democraților apare exact în momentul în care Coaliția discută reorganizarea Romsilva.

Buzoianu afirmă că propune o restructurare profundă: doar 12 direcții regionale, fiecare cu un director silvic și un director tehnic. PSD ar susține o variantă care păstrează directorii județeni, ceea ce, potrivit ministrei, ar menține structurile actuale și influențele politice.

„Eu am cerut tăierea drastică a numarului de directori – 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a zis: hai să vedem… sigur… acceptăm 12 direcții regionale, dar să rămână câte un directoraș sefuț și la nivel de județ – adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm niște structuri regionale. Vă spun clar: eu nu voi semna o astfel de Hotărâre de Guvern. Și nici nu voi fi șantajată cu funcția. Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcție cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani. Asta înseamna și reformă reală a Romsilva. Nu joacă de-a câte locuri putem acoperi pentru directorii lor care au întors ochii la mafia lemnului în ultimii ani de zile,” a transmis aceasta pe Facebook.

