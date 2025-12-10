Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache l-a avut ca invitat pe fostul premier Victor Ponta. Jurnalistul Gândul a lansat un dialog alături de fostul premier, pornind de la controversata achiziție de armament pregătită de Nicușor Dan în urma primei sale vizite oficiale în Franța.

Așa cum a scris Gândul, președintele și-a luat notițe de la francezi cum să doboare dronele și a dat un interviu în renumita publicație în Le Monde, aspru criticat de Cristian Tudor Popescu. De menționat că România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE).

Ponta: E un show ieftin, dar pentru noi e foarte scump.

Nicușor Dan a studiat atent producătorul mondial de unde România va cumpăra radare. În context, Victor Ponta a remarcat că delegația României s-a remarcat negativ prin atitudine.

Îți dai seama cât de penibili suntem și că nu ne bagă nimeni în seamă, de fapt? (…) Am înțeles (n.r. – din interviul în Le Monde) că vom cumpăra niște sisteme ca să ne apărăm de drona care a atacat prima. O să ne coste foarte scump chestiile astea. E atât de frapantă diferența dintre propaganda lor care nu mai este foarte inteligentă că nu-i nevoie. Domne, suntem atacați. Cine ne atacă? Trebuie să luăm avioane care merg mai încet decât drona. E un show ieftin, dar pentru noi e foarte scump. Ne împrumutăm 17 miliarde, ne împrumută domnul Macron, a explicat Ponta.

Miruță e cu ochii pe drone

În plus, ministrul USR al Economiei, Radu Miruță, care a supervizat achiziția de armament, a completat tabloul delegației președintelui.

E clar că el habar nu are despre ce e venit.De unde? Experiența de viață mă ajută să îmi dau seama de oameni incapabili, proști, incompetenți și aroganți și agresivi. Și ministrii useriști îndeplinesc toate aceste criterii. De-aia au ajuns miniștri, că altfel nu ajungeau. Încă o dată. Din ăia 17 miliarde pe care îi dăm împrumut, o să le dăm înapoi. Domnul Macron are muncitori, are firme în Franța care trebuie să producă sistemele astea. Cum are și domnul Trump în America, cum are și domnul Bibi Netanyahu în Israel. Dar nu mai cumpărăm la americani, că Trump nu ne mai place. (…) Da, Miruță e cu ochii pe drone, direct. Le-a prins pe toate.

Nota de plată a lui Macron

În altă ordine de idei, Ponta a mai remarcat că, din punctul său de vedere, vizita șefului statului în Franța și întâlnirea bilaterală cu omologul său Emmanuel Macron va avea categoric și o notă de plată.

Victor Ponta: Trump nu s-a implicat în campania din România (…) Macron s-a implicat, a sprijinit. Au ieșit ai lui. E normal să…

Ionuț Cristache: Păi, nu vine și nota de plată?

Ponta: Ba da.

Cristache: Păi asta zic.

Ponta: Așa e în viață, e logic.

