Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a fost scena unui dialog alături de fostul premier Victor Ponta pe controversata temă a corupției. În viziunea fostului candidat la președinție la alegerile din 2014 și 2025, deși actuala putere acuză opoziția că este coruptă, în democrație acest tip de discurs este mai adecvat în cazul opoziției.

Fostul premier apreciază că acuzațiile repetate de corupție ale puterii la adresa partidelor de opoziție sunt doar propagandă, și încă una „schizofrenică”.

Oamenii de la putere nu pot fi considerați corupți

Ponta: E cea mai bipolară, cea mai schizofrenică propagandă, pentru că întrebarea mea este următoarea Dom’le, cine-i coruptul? Președintele țării? Nu. Nu e corupt.

Cristache: Nu e?

Ponta: Nu e. Nu e. Stai puțin. Primul ministru e corupt?

Cristache: Nu.

Ponta: Nu. Ministrul de Interne e corupt?

Cristache: Nu.

Ponta: Primarul general al Capitalei, ăsta interimarul și cu viitorul. Sunt corupți? Miniștrii sunt corupți? Că i-a pus domnul președinte. Parlamentarii sunt corupți? Domne, cine-s corupții cu care ne luptăm? Că la Putin știam, că ne luptăm cu Putin. Adică ăsta e un discurs de opoziție. Întotdeauna, în toată lumea, în democrație, opoziția zice: Ăștia de la putere sunt corupți. Votați-ne pe noi să vă scăpăm de ei. Domnul Nicușor Dan zice: Noi de la putere avem o problemă cu corupția, dar noi suntem…

Cristache: Hoții.

Ponta: Noi suntem la putere. Nu cred că pot spune că e AUR, că sunt corupți. Nu-s AUR corupții că nu au fost niciodată la putere.

Ponta: „Î nainte de ei au fost tot ei”

În context, invitatul a invocat exemplul fostei alianțe USL compusă din PNL și PSD, pe care a condus-o alături de Crin Antonescu, la acel moment președinte al liberalilor.

„Adică mergea alianța DA, a venit PNL – PSD să ne scape de corupții pesediști sau USL-ul, eu am venit cu Crin (Antonescu) să scăpăm de corupții lui Băsescu. Aici n-are de corupții cui să scape că înainte de ei au fost tot ei”, a conchis fostul președinte al social-democraților în momentul formării USL.