Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Victor Ponta despre excesele puterii: „E cea mai schizoidă propagandă, cine-i CORUPTUL?”

Victor Ponta despre excesele puterii: „E cea mai schizoidă propagandă, cine-i CORUPTUL?”

12 nov. 2025, 18:05, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a fost scena unui dialog alături de fostul premier Victor Ponta pe controversata temă a corupției. În viziunea fostului candidat la președinție la alegerile din 2014 și 2025, deși actuala putere acuză opoziția că este coruptă, în democrație acest tip de discurs este mai adecvat în cazul opoziției.

Fostul premier apreciază că acuzațiile repetate de corupție ale puterii la adresa partidelor de opoziție sunt doar propagandă, și încă una „schizofrenică”.

Oamenii de la putere nu pot fi considerați corupți

Ponta: E cea mai bipolară, cea mai schizofrenică propagandă, pentru că întrebarea mea este următoarea Dom’le, cine-i coruptul? Președintele țării? Nu. Nu e corupt. 

Cristache: Nu e?

Ponta: Nu e. Nu e. Stai puțin. Primul ministru e corupt?

Cristache: Nu. 

Ponta: Nu. Ministrul de Interne e corupt?

Cristache: Nu.

Ponta: Primarul general al Capitalei, ăsta interimarul și cu viitorul. Sunt corupți? Miniștrii sunt corupți? Că i-a pus domnul președinte. Parlamentarii sunt corupți? Domne, cine-s corupții cu care ne luptăm? Că la Putin știam, că ne luptăm cu Putin.  Adică ăsta e un discurs de opoziție. Întotdeauna, în toată lumea, în democrație, opoziția zice: Ăștia de la putere sunt corupți. Votați-ne pe noi să vă scăpăm de ei. Domnul Nicușor Dan zice: Noi de la putere avem o problemă cu corupția, dar noi suntem…

Cristache: Hoții.

Ponta: Noi suntem la putere. Nu cred că pot spune că e AUR, că sunt corupți. Nu-s AUR corupții că nu au fost niciodată la putere.

Ponta: „Înainte de ei au fost tot ei”

În context, invitatul a invocat exemplul fostei alianțe USL compusă din PNL și PSD, pe care a condus-o alături de Crin Antonescu, la acel moment președinte al liberalilor.

„Adică mergea alianța DA, a venit PNL – PSD să ne scape de corupții pesediști sau USL-ul, eu am venit cu Crin (Antonescu) să scăpăm de corupții lui Băsescu. Aici n-are de corupții cui să scape că înainte de ei au fost tot ei”, a conchis fostul președinte al social-democraților în momentul formării USL. 

Citește și

VIDEO Ponta: Drulă trebuie să preia greaua moștenire de la Nicușor Dan și să o ducă mai departe/ A doua zi după vot va fi ca după beție
16:56
Ponta: Drulă trebuie să preia greaua moștenire de la Nicușor Dan și să o ducă mai departe/ A doua zi după vot va fi ca după beție
VIDEO EXCLUSIV Victor Ponta expune scopul președintelui Nicușor Dan, prin introducerea „luptei anticorupție”: „Readuce Serviciile Secrete în cercetarea penală”
16:29
Victor Ponta expune scopul președintelui Nicușor Dan, prin introducerea „luptei anticorupție”: „Readuce Serviciile Secrete în cercetarea penală”
VIDEO Victor Ponta condamnă IPOCRIZIA în cazul vicepremierului Gheorghiu. „Banii de la guvernare nu mai sunt de la copilașii bolnavi?”
16:16
Victor Ponta condamnă IPOCRIZIA în cazul vicepremierului Gheorghiu. „Banii de la guvernare nu mai sunt de la copilașii bolnavi?”
VIDEO EXCLUSIV Victor Ponta critică lipsa de IMPARȚIALITATE, în scandalul acuzațiilor de incompatibilitate al Oanei Gheorghiu: „Sunt bipolari. Pe noi ne arestau”
16:00
Victor Ponta critică lipsa de IMPARȚIALITATE, în scandalul acuzațiilor de incompatibilitate al Oanei Gheorghiu: „Sunt bipolari. Pe noi ne arestau”
VIDEO Victor Ponta, despre proiectul Dăruiește viață: Au făcut o clădire, nu un spital/Totul este o POVESTE
15:39
Victor Ponta, despre proiectul Dăruiește viață: Au făcut o clădire, nu un spital/Totul este o POVESTE
VIDEO Șeful spionilor, Silviu Predoiu, l-a luat la țintă pe președintele USR: „E ILEGAL ca Fritz să aibă acces la informații clasificate, fiind cetățean străin/ Avem o problemă ca țară”
18:13
Șeful spionilor, Silviu Predoiu, l-a luat la țintă pe președintele USR: „E ILEGAL ca Fritz să aibă acces la informații clasificate, fiind cetățean străin/ Avem o problemă ca țară”
Mediafax
Veste bună pentru angajați: Valoarea maximă a tichetelor de masă va fi majorată. Proiectul de lege, adoptat de Camera Deputaților
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Nidia Moculescu, îngenuncheată de durere, la moartea părintelui ei / „Îți amintești cum îmi spuneai că sunt puternică? Ai greșit, Tată. Eu nu sunt puternică. Eu sunt frântă”
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Abraham Maslow, omul care ne-a arătat cum să ne împlinim potențialul. „Scopul principal al psihoterapiei ar trebui să fie integrarea sinelui”
EXTERNE Spaniolii pot câștiga 4.000.000 de euro la tragerea specială a loteriei de Crăciun. Reclama de anul acesta sugerează că banii nu sunt importanți
19:06
Spaniolii pot câștiga 4.000.000 de euro la tragerea specială a loteriei de Crăciun. Reclama de anul acesta sugerează că banii nu sunt importanți
EVENIMENT Un val de praf saharian va lovi Europa. România nu va fi ferită de acest fenomen
19:04
Un val de praf saharian va lovi Europa. România nu va fi ferită de acest fenomen
ULTIMA ORĂ Dispare FC Dinamo. Tribunalul București a dispus intrarea în FALIMENT. Ce se întâmplă cu acțiunile și cu marca
19:00
Dispare FC Dinamo. Tribunalul București a dispus intrarea în FALIMENT. Ce se întâmplă cu acțiunile și cu marca
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 13 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ciprian Ciucu
18:43
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 13 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ciprian Ciucu
RELIGIE Papa Leon al XIV-lea reîncepe războiul Vaticanului împotriva ereziilor și superstițiilor: Iisus n-a apărut pe un deal din Franța
18:39
Papa Leon al XIV-lea reîncepe războiul Vaticanului împotriva ereziilor și superstițiilor: Iisus n-a apărut pe un deal din Franța
CONTROVERSĂ Nicușor Dan stă prost cu „matematica donațiilor”. Toni Neacșu: „Face pierduți 1 milion din banii pe care a promis că-i donează”
18:38
Nicușor Dan stă prost cu „matematica donațiilor”. Toni Neacșu: „Face pierduți 1 milion din banii pe care a promis că-i donează”