Victor Ponta critică lipsa de imparțialitate, în scandalul acuzațiilor de incompatibilitate al Oanei Gheorghiu: "Sunt bipolari. Pe noi ne arestau"

Victor Ponta, fost premier și candidat la prezidențiale, a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, despre scandalul numirii Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, funcție incompatibilă cu statutul de șef al asociației „Dăruiește Viață”, potrivit fostei colaboratoare a acesteia Carmen Uscatu.

Victor Ponta a comentat situația de la nivel înalt, de pe scena politică actuală, în special controversele legate de noul vicepremier Oana Gheorghiu. Aceasta este acuzată de Carmen Uscatu, fosta colaboratoare a ONG-ului Dăruiește Viață, de incompatibilitate și „presiuni” de a nu comenta public acest aspect. Fostul premier a subliniat ipocrizia autorităților, în acest context, și a menționat că orice alt politician PSD, implicat într-un astfel de scandal, ar fi fost „arestat”.

„De mult timp am zis că este ipocrizia cea care ne conduce. Nu. E mai mult. S-a trecut la stadiul următor, sunt bipolari. Dacă în locul lui Bolojan, era Ciolacu, Grindeanu, Ponta, prim-ministru, și venea un afacerist cu bani de la Vaslui, îl aresta, pe Ciolacu pe Grindeanu pe mine, ne aresta cu SPP-iștii.”

Victor Ponta a făcut o paralelă cu situația în care s-a regăsit la momentul tragediei din Clubul Colectiv, pe vremea când era premier și a decis să-și dea demisia, în urma protestelor.

„Oamenii ăștia au ieșit în stradă pentru că n-a putut Ponta să trateze 300 de arși”, a afirmat Victor Ponta.

