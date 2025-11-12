Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a acuzat-o pe Oana Gheorghiu de populism și dublu standard. În viziunea politicianului, actualul vicepremier recurge fără rezerve la un discurs populist, deși în cazul altor cheltuieli pe care le gestionează dintr-un buget de 1 miliard și jumătate de euro nu se uită la bani, mai ales când vine vorba de propria echipă sau de deplasări externe.

Observând că actualul Guvern „e expresia unei minorități gălăgioase a României”, fostul premier a criticat atitudinea Oanei Gheorghiu, co-fondatoarea proiectului Dăruiește viață, desemnată vicepremier în echipa lui Ilie Bolojan.

„Totuși, un populism mai grețos decât să zici: Ah, dacă n-am da pensiile la magistrați am avea bani pentru copiii bolnavi. Tu, care iei 5.000 (de euro) de la copii? Tu care vezi că la prima ședință de Guvern vei sta în dreapta domnului Bolojan și vei aproba 1 miliard și jumătate de euro. Împarte la numărul de copii flămânzi și bolnavi, cum zice doamna viceprim-ministru, împarte 1 miliard și jumătate pe tancuri”.

Cum împarte vicepremierul un buget de 1,5 miliarde de euro

Invitatul a argumentat că Oana Gheorghiu răspunde de un buget imens, din care nu ezită să aloce sume importante pentru propriile interese.

„Acum nu mai ești la ONG, ești în guvern, tu semnezi alături de premier și de ministrul Apărării să dați 1 miliard și jumătate. Tot tu semnezi să dai banii pentru mașina de la SPP, cabinetul tău și consilierii tăi. Ăia nu mai sunt de la copilașii bolnavi? Deplasările la Bruxelles, va pleca la Bruxelles, vor pleca, dar cum se duc se întorc… Ăia nu-s bani de la copilașii bolnavi, când voi zburați la business și mergeți la o reuniune unde nu deschideți gura și oricum nu vă cunoaște nimeni”.

În același context, invitatul a mai remarcat că și partenerii din tabăra progresistă încep să simtă acest populism evident.

„Am văzut și câțiva de-ai lor care s-au prins că e prea de tot. E un gen de populism care e atât de evident, oricât ai fi de fanatic, dar și fanaticul ăla simte ceva”.