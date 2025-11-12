Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Victor Ponta condamnă IPOCRIZIA în cazul vicepremierului Gheorghiu. „Banii de la guvernare nu mai sunt de la copilașii bolnavi?”

Victor Ponta condamnă IPOCRIZIA în cazul vicepremierului Gheorghiu. „Banii de la guvernare nu mai sunt de la copilașii bolnavi?”

12 nov. 2025, 16:16, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a acuzat-o pe Oana Gheorghiu de populism și dublu standard. În viziunea politicianului, actualul vicepremier recurge fără rezerve la un discurs populist, deși în cazul altor cheltuieli pe care le gestionează dintr-un buget de 1 miliard și jumătate de euro nu se uită la bani, mai ales când vine vorba de propria echipă sau de deplasări externe.

Observând că actualul Guvern „e expresia unei minorități gălăgioase a României”, fostul premier a criticat atitudinea Oanei Gheorghiu, co-fondatoarea proiectului Dăruiește viață, desemnată vicepremier în echipa lui Ilie Bolojan.

Totuși, un populism mai grețos decât să zici: Ah, dacă n-am da pensiile la magistrați am avea bani pentru copiii bolnavi. Tu, care iei 5.000 (de euro) de la copii? Tu care vezi că la prima ședință de Guvern vei sta în dreapta domnului Bolojan și vei aproba 1 miliard și jumătate de euro. Împarte la numărul de copii flămânzi și bolnavi, cum zice doamna viceprim-ministru, împarte 1 miliard și jumătate pe tancuri.

Cum împarte vicepremierul un buget de 1,5 miliarde de euro

Invitatul a argumentat că Oana Gheorghiu răspunde de un buget imens, din care nu ezită să aloce sume importante pentru propriile interese.

„Acum nu mai ești la ONG, ești în guvern, tu semnezi alături de premier și de ministrul Apărării să dați 1 miliard și jumătate. Tot tu semnezi să dai banii pentru mașina de la SPP, cabinetul tău și consilierii tăi. Ăia nu mai sunt de la copilașii bolnavi? Deplasările la Bruxelles, va pleca la Bruxelles, vor pleca, dar cum se duc se întorc… Ăia nu-s bani de la copilașii bolnavi, când voi zburați la business și mergeți la o reuniune unde nu deschideți gura și oricum nu vă cunoaște nimeni”.

În același context, invitatul a mai remarcat că și partenerii din tabăra progresistă încep să simtă acest populism evident.

Am văzut și câțiva de-ai lor care s-au prins că e prea de tot. E un gen de populism care e atât de evident, oricât ai fi de fanatic, dar și fanaticul ăla simte ceva”.

Citește și

VIDEO Ponta: Drulă trebuie să preia greaua moștenire de la Nicușor Dan și să o ducă mai departe/ A doua zi după vot va fi ca după beție
16:56
Ponta: Drulă trebuie să preia greaua moștenire de la Nicușor Dan și să o ducă mai departe/ A doua zi după vot va fi ca după beție
VIDEO EXCLUSIV Victor Ponta expune scopul președintelui Nicușor Dan, prin introducerea „luptei anticorupție”: „Readuce Serviciile Secrete în cercetarea penală”
16:29
Victor Ponta expune scopul președintelui Nicușor Dan, prin introducerea „luptei anticorupție”: „Readuce Serviciile Secrete în cercetarea penală”
VIDEO EXCLUSIV Victor Ponta critică lipsa de IMPARȚIALITATE, în scandalul acuzațiilor de incompatibilitate al Oanei Gheorghiu: „Sunt bipolari. Pe noi ne arestau”
16:00
Victor Ponta critică lipsa de IMPARȚIALITATE, în scandalul acuzațiilor de incompatibilitate al Oanei Gheorghiu: „Sunt bipolari. Pe noi ne arestau”
VIDEO Victor Ponta, despre proiectul Dăruiește viață: Au făcut o clădire, nu un spital/Totul este o POVESTE
15:39
Victor Ponta, despre proiectul Dăruiește viață: Au făcut o clădire, nu un spital/Totul este o POVESTE
VIDEO Șeful spionilor, Silviu Predoiu, l-a luat la țintă pe președintele USR: „E ILEGAL ca Fritz să aibă acces la informații clasificate, fiind cetățean străin/ Avem o problemă ca țară”
18:13
Șeful spionilor, Silviu Predoiu, l-a luat la țintă pe președintele USR: „E ILEGAL ca Fritz să aibă acces la informații clasificate, fiind cetățean străin/ Avem o problemă ca țară”
VIDEO Fostul șef al spionilor, Silviu Predoiu, avertizează: România este IRELEVANTĂ pe plan extern, dar începe să fie irelevantă și pentru români!
17:14
Fostul șef al spionilor, Silviu Predoiu, avertizează: România este IRELEVANTĂ pe plan extern, dar începe să fie irelevantă și pentru români!
Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o cauză virală a unuia dintre cele mai comune tipuri de cancer
ULTIMA ORĂ Vicepremierul lui Bolojan, un nou SCANDAL. După salariul de peste 4.000 de euro la Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu se plânge de banii de la Guvern: salariile nu sunt competitive
17:34
Vicepremierul lui Bolojan, un nou SCANDAL. După salariul de peste 4.000 de euro la Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu se plânge de banii de la Guvern: salariile nu sunt competitive
EXTERNE Ministrul ucrainean – care a stat la masă cu Donald Trump – demisionează în urma scandalului de corupție din Administrația Zelenski. Ce măsuri cere președintele Ucrainei
17:26
Ministrul ucrainean – care a stat la masă cu Donald Trump – demisionează în urma scandalului de corupție din Administrația Zelenski. Ce măsuri cere președintele Ucrainei
ACTUALITATE Metoda accidentul în versiune germană. Cum funcționează “ESCROCHERIA cu NEPOȚI”
17:24
Metoda accidentul în versiune germană. Cum funcționează “ESCROCHERIA cu NEPOȚI”
ULTIMA ORĂ TRAGEDIE în județul Prahova. Cei doi muncitori prinși sub un mal de pământ, când lucrau la rețeaua de canalizare, nu au mai putut fi salvați
17:24
TRAGEDIE în județul Prahova. Cei doi muncitori prinși sub un mal de pământ, când lucrau la rețeaua de canalizare, nu au mai putut fi salvați
VIDEO Drulă se încurcă în propriile declarații de campanie. După ce a zis că dărâmă blocul de pe Barbu Văcărescu, acum susține că vorbește în „parafraze”. Mihaiu, colegul său din USR, spune că autorizațiile au fost date în 2024 și 2025, deși el a semnat autorizația în 2023
17:15
Drulă se încurcă în propriile declarații de campanie. După ce a zis că dărâmă blocul de pe Barbu Văcărescu, acum susține că vorbește în „parafraze”. Mihaiu, colegul său din USR, spune că autorizațiile au fost date în 2024 și 2025, deși el a semnat autorizația în 2023
ULTIMA ORĂ Lucian Romașcanu, la prima sa MISIUNE oficială în România, în calitate de membru al Curții de Conturi Europene. Cu cine s-a întâlnit fostul purtător de cuvânt al PSD
17:00
Lucian Romașcanu, la prima sa MISIUNE oficială în România, în calitate de membru al Curții de Conturi Europene. Cu cine s-a întâlnit fostul purtător de cuvânt al PSD