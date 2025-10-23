Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, s-a arătat deranjat de reproșurile cetățenilor care i-au pus întrebări despre dezvăluirile făcute de Recorder – în legătură cu drumurile construite în Sectorul 3 peste magistrale de gaz. Edilul le-a reproșat că aceștia au venit cu „temă”, cerând Transgaz să închidă drumurile dacă există pericol, potrivit unei filmări distribuite pe „Grup de Inițiativă Civică Pallady” și citat de B365.

Potrivit unei investigații Recorder publicate luni, la ordinul primarului Robert Negoiță, în Sectorul 3 al Capitalei s-ar fi construit, în ultimii ani, în mod ilegal, 11 drumuri asfaltate peste magistralele de gaz.

Reamintim că îngrijorările bucureștenilor în legătură cu acest subiect sunt mult mai mari, după tragedia din Rahova, în care trei persoane și-au pierdut viața.

„Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră”

Miercuri, în cadrul uneia dintre întâlnirile regulate pe care le are cu cetățenii din Sectorul 3, Robert Negoiță a fost luat la întrebări de locuitorii îngrijorați de riscul unor posibile fisuri ale conductelor care să ducă la o tragedie.

„Drumurile astea au fost aici dintotdeauna. Gazul care trece prin țeava aia nu-i nici al meu, nici al dumneavoastră. Gazul ăla este plătit de fiecare dintre noi, țevile sunt ale dumnealor. Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră. E de datoria dumnealor să își protejeze țeava, pentru că nu este nici a mea nici a dumneavoastră”, spune Negoiță în timp ce unii cetățeni încep să râdă.

Potrivit anchetei Recorder, dumurile au fost construite pentru a deservi ansamblurile imobiliare construite în ultimii zece ani în zona Brățării, din estul Bucureștiului. Sursa citată a dezvăluit că Primăria Sectorului 3 n-ar fi avut avize din partea Transgaz, care a notificat administrația locală încă de la începerea lucrărilor.

Sursă foto: Alexandra Pandrea fotoreporter

