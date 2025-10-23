Prima pagină » Actualitate » Robert Negoiță, prima reacție, după ce a fost ACUZAT că a construit șosele peste magistralele de gaz. Cererea urgentă către Transgaz a edilului

Robert Negoiță, prima reacție, după ce a fost ACUZAT că a construit șosele peste magistralele de gaz. Cererea urgentă către Transgaz a edilului

23 oct. 2025, 12:23, Actualitate
Robert Negoiță, prima reacție, după ce a fost ACUZAT că a construit șosele peste magistralele de gaz. Cererea urgentă către Transgaz a edilului

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, s-a arătat deranjat de reproșurile cetățenilor care i-au pus întrebări despre dezvăluirile făcute de Recorder – în legătură cu drumurile construite în Sectorul 3 peste magistrale de gaz. Edilul le-a reproșat că aceștia au venit cu „temă”, cerând Transgaz să închidă drumurile dacă există pericol, potrivit unei filmări distribuite pe „Grup de Inițiativă Civică Pallady” și citat de B365.

Potrivit unei investigații Recorder publicate luni, la ordinul primarului Robert Negoiță, în Sectorul 3 al Capitalei s-ar fi construit, în ultimii ani, în mod ilegal, 11 drumuri asfaltate peste magistralele de gaz.

Reamintim că îngrijorările bucureștenilor în legătură cu acest subiect sunt mult mai mari, după tragedia din Rahova, în care trei persoane și-au pierdut viața.

„Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră”

Miercuri, în cadrul uneia dintre întâlnirile regulate pe care le are cu cetățenii din Sectorul 3, Robert Negoiță a fost luat la întrebări de locuitorii îngrijorați de riscul unor posibile fisuri ale conductelor care să ducă la o tragedie.

„Drumurile astea au fost aici dintotdeauna. Gazul care trece prin țeava aia nu-i nici al meu, nici al dumneavoastră. Gazul ăla este plătit de fiecare dintre noi, țevile sunt ale dumnealor. Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră. E de datoria dumnealor să își protejeze țeava, pentru că nu este nici a mea nici a dumneavoastră”, spune Negoiță în timp ce unii cetățeni încep să râdă.

Potrivit anchetei Recorder, dumurile au fost construite pentru a deservi ansamblurile imobiliare construite în ultimii zece ani în zona Brățării, din estul Bucureștiului. Sursa citată a dezvăluit că Primăria Sectorului 3 n-ar fi avut avize din partea Transgaz, care a notificat administrația locală încă de la începerea lucrărilor.

Sursă foto: Alexandra Pandrea fotoreporter

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

NEWS ALERT Un bebeluș a fost găsit mort pe un câmp în Bacău, învelit în haine și pus în câteva pungi
12:09
Un bebeluș a fost găsit mort pe un câmp în Bacău, învelit în haine și pus în câteva pungi
DEZVĂLUIRI Ilie Bolojan a terminat în trei ani o facultate de cinci. Ce nu se leagă în CV-ul premierului
12:03
Ilie Bolojan a terminat în trei ani o facultate de cinci. Ce nu se leagă în CV-ul premierului
DRAMĂ Doi tineri, găsiți morți într-o mașină parcată lângă Lacul Frumoasa. Polițiștii au descoperit un pistol în autoturism
11:57
Doi tineri, găsiți morți într-o mașină parcată lângă Lacul Frumoasa. Polițiștii au descoperit un pistol în autoturism
ULTIMA ORĂ AVERTISMENTUL prefectului Capitalei după tragedia de la „blocul groazei” din Rahova. PERICOLUL din spatele exploziei care a ucis trei persoane
11:55
AVERTISMENTUL prefectului Capitalei după tragedia de la „blocul groazei” din Rahova. PERICOLUL din spatele exploziei care a ucis trei persoane
PERCHEZIȚII de amploare în Capitală și alte 8 județe într-un dosar de spălare de bani și delapidare. Prejudiciul se ridică la 35.000.000 de lei
11:50
PERCHEZIȚII de amploare în Capitală și alte 8 județe într-un dosar de spălare de bani și delapidare. Prejudiciul se ridică la 35.000.000 de lei
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan anunță că UE vrea să doneze și mai mulți bani Ucrainei. Planul este ca UE să ia împrumuturi pe care să le garanteze cu activele Rusiei
11:32
Nicușor Dan anunță că UE vrea să doneze și mai mulți bani Ucrainei. Planul este ca UE să ia împrumuturi pe care să le garanteze cu activele Rusiei
Mediafax
Maxime de 20 de grade în Capitală până vineri seara și innorări temporare
Digi24
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia
Cancan.ro
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată afară din propria casă
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Adevarul
Mesajul terifiant despre un nou război mondial, transmis românilor de un cunoscut strateg israelian: „E cât se poate de posibil”
Mediafax
Accident aviatic în Vaslui: Pilotul unui avion ultraușor a murit
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
A comandat mâncare de 1.095 de ori și nu a plătit niciun ban. Cum a reușit un japonez să păcălească o aplicație de livrare
Digi24
Cum au ajuns soldați care participau la un exercițiu și polițiști chemați de localnici să tragă unii în alții
Cancan.ro
Cât a ajuns să coste o supă de cocoș de curte cu găluște, în restaurantul lui Dani Oțil din București
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
StirileKanalD
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
KanalD
Bianka și Toni sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, în Harghita! Tânăra era împușcată în piept, iar băiatul în cap
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Capital.ro
Adevărul despre Cristela Georgescu. Soția lui Călin Georgescu avea o șansă unică: Aveam preşedinte o doamnă, până mor o să spun!
Evz.ro
A murit mama lui Dan Bursuc. Florin Salam a anunțat vestea
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Ce a făcut Veronica imediat după difuzarea ediției de ieri? GESTUL concurentei din Casa Iubirii a șocat pe toată lumea și are legătură cu Ahmed. NU O SĂ CREZI ce mișcare a făcut! S-a întâmplat la câteva minute după emisiune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Descopera.ro
O nouă invenție te avertizează în timp real dacă te-ai supraexpus la Soare
VIDEO Zelenski verifică avioanele de luptă Gripen, pe care le vrea să le primească cu bani europeni
12:33
Zelenski verifică avioanele de luptă Gripen, pe care le vrea să le primească cu bani europeni
TEHNOLOGIE WhatsApp scoate ChatGPT-ul și alți boți de AI. De ce a fost luată această decizie
12:25
WhatsApp scoate ChatGPT-ul și alți boți de AI. De ce a fost luată această decizie
EXTERNE Jaful de la Luvru: Camere poziționate greșit și gardieni ascunși în timpul spargerii. Noi detalii despre problemele de securitate ies la iveală
12:21
Jaful de la Luvru: Camere poziționate greșit și gardieni ascunși în timpul spargerii. Noi detalii despre problemele de securitate ies la iveală
VIDEO COINCIDENȚA sinistră de la baza teoriei că în Rahova ar fi fost pusă o bombă. Legătura dintre supraviețuitoarea COLECTIV și blocul blestemat
12:21
COINCIDENȚA sinistră de la baza teoriei că în Rahova ar fi fost pusă o bombă. Legătura dintre supraviețuitoarea COLECTIV și blocul blestemat
EXTERNE Medvedev îl acuză pe Trump că „a intrat pe deplin pe calea războiului cu Rusia”: S-a solidarizat complet cu Europa nebună
12:09
Medvedev îl acuză pe Trump că „a intrat pe deplin pe calea războiului cu Rusia”: S-a solidarizat complet cu Europa nebună
ACUM Nicușor Dan, întrebat dacă ne pregătim pentru un eventual război: „Noi avem un război hibrid de aproximativ 10 ani”
11:48
Nicușor Dan, întrebat dacă ne pregătim pentru un eventual război: „Noi avem un război hibrid de aproximativ 10 ani”