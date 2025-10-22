În cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, invitatul jurnalistului, analistul politic Ștefan Popescu a comentat pe marginea celui mai fierbinte subiect de politică externă al zilei – summitul de la Budapesta. Indiferent dacă acesta a fost anulat sau doar amânat, are un câștigător clar, premierul maghiar Viktor Orban.

Alegerea Budapestei ca locație a summitului care poate decide încheierea războiului din Ucraina funcționează ca un lobby extraordinar în favoarea premierului maghiar. „Viktor Orban este super-legitimat de SUA”, a remarcat Ștefan Popescu. Expertul apreciază că Donald Trump are un interes direct ca Viktor Orban să rămână în fruntea Executivului de la Budapesta și la scrutinul parlamentar din anul 2026.

„Ungaria este premiată. Cred că există și un interes, în apropierea alegerilor din aprilie 2026. Și la Washington și la Budapesta există interesul să fie același șef al guvernului”.

Miza susținerii lui Orban de către președintele Trump

În opinia analistului politic, susținerea pentru Orban din partea lui Donald Trump face parte printr-o direcție strategică a liderului de la Casa Albă legată de Uniunea Europeană.

„Susținerea pentru Viktor Orban, care e mult mai vizibilă, pentru AFD (n.r. – Alternativa pentru Germania, partidul de extremă dreaptă din Germania) are legătură și cu dorința americană de a reconfigura Uniunea Europeană pe baze bilaterale și de a lucra pe baze bilaterale și de a slăbi această organizație multilaterală. Cred că e unul dintre interesele fundamentale ale administrației americane și primindu-l pe Viktor Orban, reept, summitul a fost suspendat, dar la un moment dat va fi reluat. Chiar și așa, Budapesta a fost pusă pe marea hartă a diplomației