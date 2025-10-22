Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Viktor Orban, marele câștigător al bilateralei Trump – Putin de la Budapesta. Ștefan Popescu: „Ungaria este PREMIATĂ”

Viktor Orban, marele câștigător al bilateralei Trump – Putin de la Budapesta. Ștefan Popescu: „Ungaria este PREMIATĂ”

22 oct. 2025, 16:43, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Viktor Orban, marele câștigător al bilateralei Trump - Putin de la Budapesta. Ștefan Popescu: „Ungaria este PREMIATĂ”

În cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, invitatul jurnalistului, analistul politic Ștefan Popescu a comentat pe marginea celui mai fierbinte subiect de politică externă al zilei – summitul de la Budapesta. Indiferent dacă acesta a fost anulat sau doar amânat, are un câștigător clar, premierul maghiar Viktor Orban. 

Alegerea Budapestei ca locație a summitului care poate decide încheierea războiului din Ucraina funcționează ca un lobby extraordinar în favoarea premierului maghiar. „Viktor Orban este super-legitimat de SUA”, a remarcat Ștefan Popescu. Expertul apreciază că Donald Trump are un interes direct ca Viktor Orban să rămână în fruntea Executivului de la Budapesta și la scrutinul parlamentar din anul 2026.

Ungaria este premiată. Cred că există și un interes, în apropierea alegerilor din aprilie 2026. Și la Washington și la Budapesta există interesul să fie același șef al guvernului”.

Miza susținerii lui Orban de către președintele Trump

În opinia analistului politic, susținerea pentru Orban din partea lui Donald Trump face parte printr-o direcție strategică a liderului de la Casa Albă legată de Uniunea Europeană.

„Susținerea pentru Viktor Orban, care e mult mai vizibilă, pentru AFD (n.r. – Alternativa pentru Germania, partidul de extremă dreaptă din Germania) are legătură și cu dorința americană de a reconfigura Uniunea Europeană pe baze bilaterale și de a lucra pe baze bilaterale și de a slăbi această organizație multilaterală. Cred că e unul dintre interesele fundamentale ale administrației americane și primindu-l pe Viktor Orban, reept, summitul a fost suspendat, dar la un moment dat va fi reluat. Chiar și așa, Budapesta a fost pusă pe marea hartă a diplomației

Citește și

VIDEO Summitul de la Budapesta anulat. De ce se grăbește Donald Trump, iar Vladimir Putin NU. Ștefan Popescu: „Există o diplomație de culise”
15:56
Summitul de la Budapesta anulat. De ce se grăbește Donald Trump, iar Vladimir Putin NU. Ștefan Popescu: „Există o diplomație de culise”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 22 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
18:32
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 22 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
VIDEO Nodul gordian al războiului: cedează Ucraina TERITORII? Andrei Marga: Nu va fi pace în regiune dacă nu se reglează cu tratate
18:02
Nodul gordian al războiului: cedează Ucraina TERITORII? Andrei Marga: Nu va fi pace în regiune dacă nu se reglează cu tratate
VIDEO Andrei Marga lansează un atac dur la adresa Puterii: „Guvernanții noștri sunt încuiați și NEPRICEPUȚI”
17:25
Andrei Marga lansează un atac dur la adresa Puterii: „Guvernanții noștri sunt încuiați și NEPRICEPUȚI”
VIDEO Andrei Marga taxează dur actuala Putere: Soluția pentru România sunt alegerile ANTICIPATE, prezidențiale și parlamentare
16:43
Andrei Marga taxează dur actuala Putere: Soluția pentru România sunt alegerile ANTICIPATE, prezidențiale și parlamentare
VIDEO Andrei Marga analizează declinul PNL: „Nu mai există liberalism. Ei sunt liberali doar cu NUMELE”
16:36
Andrei Marga analizează declinul PNL: „Nu mai există liberalism. Ei sunt liberali doar cu NUMELE”
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Digi24
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. Reacția Kremlinului
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Digi24
„Politica SUA riscă să se transforme într-o glumă”: Rusia profită de ezitările Washingtonului. Ce a blocat summitul Trump-Putin
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
O femeie a fost lovită mortal de o mașină, în Teleorman. Nu a mai avut nicio șansă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Obiect spațial CIUDAT, găsit în flăcări de muncitori
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Evz.ro
Cum poți verifica online vechimea în muncă și contribuțiile la pensie. Tot ce trebuie să știi pentru a evita erorile din evidențele CNPP
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se schimbă la față: "Ce? Stai așa!". Lia și Daniel intervin imediat: "Îmi e milă de el!". Până unde s-a ajuns e greu de imaginat. Camerele n-au mai contat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
În mod paradoxal, topirea gheții protejează Oceanul de Sud din jurul Antarcticii
ALERTĂ Alertă la Belgrad. Focuri de armă în fața Parlamentului. Un trecător a fost rănit
16:07
Alertă la Belgrad. Focuri de armă în fața Parlamentului. Un trecător a fost rănit
ULTIMA ORĂ Putin își umflă mușchii „nucleari”, după ce întâlnirea cu Trump pe „pacea” din Ucraina a rămas în aer. Testează cele mai noi rachete balistice
16:02
Putin își umflă mușchii „nucleari”, după ce întâlnirea cu Trump pe „pacea” din Ucraina a rămas în aer. Testează cele mai noi rachete balistice
VIDEO Grindeanu susține că legea pensiilor magistraților era PIERDUTĂ din start și îl pune la zid pe Bolojan: „Să plece acasă”
15:54
Grindeanu susține că legea pensiilor magistraților era PIERDUTĂ din start și îl pune la zid pe Bolojan: „Să plece acasă”
CONTROVERSĂ TOȚI știau de necesitatea avizului CSM, dar Ilie Bolojan nu a ținut cont. Inclusiv instituții ale statului i-au atras atenția premierului, dar a făcut ce a vrut. Reforma pensiilor magistraților nu avea cum să treacă de CCR. Gândul publică documentele care îl incriminează direct pe Bolojan
15:46
TOȚI știau de necesitatea avizului CSM, dar Ilie Bolojan nu a ținut cont. Inclusiv instituții ale statului i-au atras atenția premierului, dar a făcut ce a vrut. Reforma pensiilor magistraților nu avea cum să treacă de CCR. Gândul publică documentele care îl incriminează direct pe Bolojan
ULTIMA ORĂ Ministrul Sănătății confirmă ceea ce GÂNDUL a publicat în exclusivitate miercuri dimineața. Imagini din spitalul din Constanța unde o tânără a murit la naștere și neregulile unei tragedii. Șeful DSP Constanța a fost demis
15:38
Ministrul Sănătății confirmă ceea ce GÂNDUL a publicat în exclusivitate miercuri dimineața. Imagini din spitalul din Constanța unde o tânără a murit la naștere și neregulile unei tragedii. Șeful DSP Constanța a fost demis
SPORT Cum se pot ÎMPĂCA Mircea Lucescu și Răzvan Marin, după conflictul de la națională. „Dacă face asta, va fi chemat în continuare”
15:06
Cum se pot ÎMPĂCA Mircea Lucescu și Răzvan Marin, după conflictul de la națională. „Dacă face asta, va fi chemat în continuare”