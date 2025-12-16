Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » „Eroina” Raluca Moroșanu a blocat ancheta DNA în dosarul Coldea. Cristoiu: DIICOT trebuia să se sesiseze, poate e caz de siguranță națională

„Eroina” Raluca Moroșanu a blocat ancheta DNA în dosarul Coldea. Cristoiu: DIICOT trebuia să se sesiseze, poate e caz de siguranță națională

16 dec. 2025, 12:35, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu a oferit o analiză complexă a crizei din justiție. În opinia cunoscutului gazetar, faptul că judecătoarea Raluca Moroșanu, transformată în eroină de ancheta Recorder, nu a semnalat abuzurile din epoca Binomului SRI-DNA este doar o parte a unui tablou mai mare, care se leagă și de reacția acesteia în dosarul Coldea.

Astfel, a punctat jurnalistul Ionuț Cristache în studioul Gândul, judecătoarea Moroșanu a considerat că nu e relevant să cerceteze grupul infracțional organizat care îi includea pe fostul general SRI Florian Coldea și un om de afaceri chinez, care patrona o rețea de trafic de carne vie.

În replică, invitatul său a remarcat că Raluca Moroșanu era obligată, de dragul adevărului, să lase ancheta să curgă.

Ea nu avea voie să oprească ancheta, pentru că percheziția informatică arăta că Coldea nu are nicio vină.  Judecătoarea era obligată, fiind vorba de un cetățean chinez, să lase percheziția. Dacă în telefonul lui se găseau și alte lucruri care erau de siguranță națională. Ea nu trebuie înhățată acum? În numele adevărului, doamna era obligată să lase ancheta. Este obligată să vină și să ne spună de ce l-a protejat pe chinez. Nu pe Coldea, pe ăla.

A fost sau n-a fost?

În aceeași intervenție, Ion Cristoiu a amintit ipoteza unor canale media apropiate de șeful statului, și anume că  nu este exclus să fie vorba de spionaj, deci de o vulnerabilitate de siguranță națională.

De ce nu a lăsat ca DNA să umble în telefonul ăla? Că poate la telefonul ăla aflau ceea ce Epoch Times și alte ziare apropiate de Nicușor Dan spun, că este spionaj chinezesc. DIICOT trebuia să se sesize, de-aia am tresărit că era vorba de chinez, a completat Cristoiu.

